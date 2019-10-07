Городские камеры и платежный баланс. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 7 октября. Погода +2-+7, курс доллара 24.61. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Почему платежный баланс Украины важнее цены доллара.

Объясняем в партнерском материале с KSE.

Что мы балансируем? Текущий счет и счет капитала. Текущий счет - это результаты торговли товарами и услугами, чистый доход от инвестиций и прямые платежи - например, переводы от гастарбайтеров. Счет капитала - прямые иностранные инвестиции (долгосрочные зарубежные вложения), портфельные инвестиции (инвестиции в ценные бумаги), внешние займы.

У нас все в порядке с балансом? Импорт товаров в Украину превышает экспорт - то есть это дефицит торговли. По торговле услугами ситуация другая - экспорт услуг превышает импорт благодаря услугам транспортировки газа. Баланс торговли товарами превышает баланс торговли услугами, поэтому баланс текущего счета формируется с дефицитом. А это значит отток валюты из страны.

Чем это плохо? Это часто сопровождается чрезмерным увеличением кредитования, фискальным дефицитом - государство тратит больше, чем есть средств. Но такая ситуация не является устойчивой, баланс выравнивается в кризисные годы, когда импорт стремительно сокращается.

Что делать, когда поступлений недостаточно? Мы тратили международные валютные резервы страны. Таким образом обеспечивали стабильность гривны при фиксированном валютном курсе в Украине до 2014 года. Однако это ложное ощущение стабильности, резервы не бесконечны и в случае существенного кризиса очень быстро заканчиваются. Тогда обычно наступает обвал валютного курса - обесценивание гривны.

Другим вариантом выравнивания ситуации является плавающий валютный курс. В случае ослабления гривны, импорт дорожает, а значит, спрос на него уменьшается, украинский экспорт, наоборот, становится дешевле для иностранных покупателей, и таким образом баланс корректируется.

За киевлянами наблюдают 7000 камер. Какие данные они собирают?

Система городского видеонаблюдения обошлась столице почти в 450 млн грн. Мы выяснили, что уже умеют городские объективы и как скоро водителям начнут прилетать штрафы, выписанные автоматическими дорожными системами?

Сколько камер в Киеве? Более 7 000. Два года назад Виталий Кличко утверждал, что уже в 2018 году количество городских камер вырастет до 10 000. Этого, как видим, не произошло.

Какой у камер функционал? По городу установлены обзорные видеокамеры, панорамные, камеры, которые фиксируют номерные знаки транспортных средств, распознают лица людей, анализируют трафик транспорта. Большинство киевских городских камер произведено китайской компанией Hikvision.

Обзорные камеры помогают прорисовать охранный периметр для памятников, чтобы их не испортили вандалы. Определить появившиеся предметы, которых не было. Например, если человек оставит рюкзак на платформе метро.

Как камеры влияют на преступность? С начала 2018 года, после объединения городских камер в единую систему, преступность в местах расположения камер упала больше чем на 56%.

Что с системой автоматического выписывания штрафов? В столице завершается тестирование новой системы, которая будет следить за нарушениями скоростного режима на дорогах. По плану работать это будет следующим образом. Если машина превышает скорость, спецприбор фиксирует номер. По номеру в базе полиции находится соответствующий автомобиль. Штрафная квитанция формируется автоматически.

Что важного для бизнеса приняла Рада на прошлой неделе.

Рада в режиме "принтера" приняла десятки законов. Мы объясняем, какие и как повлияют на ваш бизнес.

Закон о едином счете. Он должен упростить уплату налогов, сэкономить время предпринимателей и уменьшить количество ошибочно или излишне уплаченных налогов. Единый счет заработает с 1 января 2021 года. С единого счета можно будет оплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый социальный взнос (ЕСВ), единый налог (ЕН), рентную плату, а также налоговый долг по этим налогам.

Заоблачные трудовые штрафы должны уйти в прошлое. Рада приняла закон, которые в разы снизит штрафы за нарушения законодательства о труде. Так, например, фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора, оформление работника на неполный рабочий день при выполнении работы полный рабочий день, выплата зарплаты без начисления и платы ЕСВ и налогов, если такое нарушение выявлено впервые – повлечет за собой только письменное предупреждение. И только если такое нарушение будет выявлено повторно в течение 365 дней после после первого предупреждения – будет штраф в размере 4 минимальных зарплат. Сейчас, напомним, этот штраф составляет 30 минзарплат (125 190 грн. при нынешнем размере минзарплаты 4 173 грн.).

Бюро финансовый расследований вместо налоговой милиции. БФР будет заниматься расследованием не только налоговых, но и всех остальных преступлений, посягающих на государственные финансы. К ним относятся три десятка статей Уголовного кодекса Украины (УК). Фактически, БФР соберет у себя все экономические статьи УК, которые ранее были распорошены между налоговой милицией, СБУ и МВД.

Анонс интервью Александра Пасхавера

Читайте сегодня на LIGA.net интервью известного экономиста Александра Пасхавера. Мы подготовили краткое содержание беседы.

О направлении движения Украины. Украина смогла воспользоваться ослаблением России и стать самостоятельной страной. И Украина очень медленно и очень своеобразно, но становится европейской страной. Любая страна меняется медленно, и такая большая, как наша, тем более. Зеленский это не пытается изменить, и меня это радует.

О доверии к власти (около 80% населения полюбили своего президента). Мне кажется нормальным состояние общества, когда население не верит власти. Тем более украинцы никогда не имели традиции ей верить. С чего вдруг население поменяло свои взгляды так резко. Эта власть ничего плохого не сделала, как и не сделала ничего такого, чтобы вызвать восторг у народа. В общем, я бы не спешил с выводами.

О планах правительства добиться экономического роста 40% за пять лет. Украина не склонна к такому быстрому развитию. Чтобы долго расти на 7% в год, для этого нужно изменить не только власть и элиту, но и сам народ. Для меня, как экономиста, - лучше, если 3-4% но стабильно, чем плюс семь процентов, а потом минус 10%. Такая волатильность разрушает экономику.

От чего зависит рост экономики. Рост экономики зависит от отношения в обществе, энергичности людей, их инициативности, способности к неожиданным решениям - все это свойство народа, а не власти. Поэтому я не вижу, по какой причине мы должны перейти вдруг от 3,5% роста к 7%. Усилий только власти для этого недостаточно.

Что может власть сделать полезного для украинской экономики. Не торопясь, но при этом последовательно, необходимо либерализовать рынки, в том числе, рынки земли, капиталов.

О воспитании государственности. Власть должна осознать, что это ее ответственность воспитывать позитивное отношение к собственному государству. Это требование к власти быть эффективной и полезной, но не через воспитания любви, а скорее с помощью критического мышления. Как представители государства, они должны вести себя соответственно. Быть примером, ролевой моделью. И это не только про рабочие моменты, но и про стиль, поведение.

О России. Для меня совершенно непонятно выражение, которое сейчас навязывается, что мы должны "дружить с Россией". У России в отношении Украины, совсем не дружеские планы. Это вопрос ее сущности. Россия - имперская страна, русский народ - имперский народ. И они реализуют свои фундаментальные свойства. Но России как раз и надо, чтобы мы вместо вежливых дипломатических отношений, вернулись к концепции Дружбы народов. С кем дружить? Мне дали по морде, а я утерся и пошел дружить.

О соотношении сильных и слабых людей. У нас элита достаточно осторожно ведет себя со своими доходами, а бедных-слабых людей устраивает перераспределение, что они не склонны к протестам, которые разрушают государство. Задача общества, власти и Государства - максимально использовать способности каждого, понимая, что они разные. Идея, что способности у всех равны, честно говоря, ослабляет государство.

О деолигархизации. Я думаю, что административная деолигархизация не нужна. Что такое олигархия - это же скорее состояние нашей нравственности, а не какие-то злые интриги. Победить это можно только естественным развитием страны. А, если придут какие-то революционеры и начнут отбирать крупные капиталы - это приведет только к разорению бедных людей.

Прогноз развития страны на 6-12 месяцев. Украина сейчас в хорошем положении, Россия ослаблена - это очень важно. Основа благополучия Украины - это плохое положение России и мы должны это понимать. Поэтому нам надо накопить силы, пока Россия слаба.

Что еще стоит знать этим утром:

3. Верховная Рада приняла закон о едином счете. Он должен упростить уплату налогов, сэкономить время предпринимателей и уменьшить количество ошибочно или излишне уплаченных налогов. Единый счет заработает с 1 января 2021 года. С единого счета можно будет оплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый социальный взнос (ЕСВ), единый налог (ЕН), рентную плату, а также налоговый долг по этим налогам.

2. В воскресенье, 6 октября, в Киеве на площади Независимости прошло вече "Остановим капитуляцию". На площадь пришли около 10 000 человек. Поводом для мероприятия организаторы назвали противодействие "любым попыткам власти принять решения, которые приведут к поражению в войне с Россией - такие как формула Штайнмайера и особый статус для Донбасса".

3. Экоскелет и сенсоры в мозге. Во Франции в университете Гренобль-Альпы разработали алгоритм для нейрокомпьютерного интерфейса, с помощью которого управлять полным экзоскелетом смог практически полностью парализованный человек. Человек смог пройти в общей сложности 145 метров, сделав 480 шагов. Пока во время ходьбы экзоскелет закреплен на страховке, но в дальнейшем, уверены ученые, доброволец сможет сохранять баланс самостоятельно.