Если отложить эмоции и собрать события в одну логическую рамку, для России вырисовывается не просто очередной кризис, а сценарий системного обвала внешнего контура ее выживания.

Последние годы Москва держалась не только на собственных ресурсах, но и на сети политических и санкционных "серых зон", в которых ключевую роль играли такие режимы, как Венесуэла и Иран. Они обеспечивали альтернативные маршруты торговли нефтью, служили финансовыми и логистическими "прачечными" для обхода санкций и позволяли Кремлю поддерживать иллюзию широкого антиамериканского фронта.

Одновременное давление на Каракас и Тегеран бьет не по отдельным союзникам, а по самой архитектуре этого выживания, ведь выпадение хотя бы одного звена запускает цепную реакцию, которая резко сужает возможности Москвы маневрировать между ограничениями.

Особую угрозу для Кремля представляет не столько сам факт переговоров Запада с представителями этих режимов, сколько метод, который за этим просматривается. Если информация о контактах США с отдельными фигурами венесуэльской верхушки соответствует действительности, это означает, что Соединенные Штаты Америки работают не с режимами как монолитами, а с их внутренними расколами, создавая условия для контролируемой смены власти под прикрытием формулы "изменения поведения".

Для российских элит это чрезвычайно токсичный сигнал, ведь он подрывает базовый принцип их лояльности: персональная преданность больше не гарантирует безопасности, а индивидуальные договоренности становятся реалистичным сценарием.

Даже появление в информационном пространстве фамилий ключевых российских олигархов как возможных участников контактов с Западом, независимо от степени достоверности таких истоков, работает как форма психологического давления, расшатывающая внутреннее единство системы.

Дополнительно ситуацию обостряет нефтяной фактор, который является главным нервом российской экономики. Москва критически зависит от высоких цен, теневого флота и альтернативных покупателей, и любое перекраивание энергетических потоков бьет непосредственно по ее финансовой устойчивости.

Сценарий, при котором Венесуэла переходит в формат эксклюзивного энергетического сотрудничества с США, означает не только потерю одного из ключевых партнеров в санкционной кооперации, но и дополнительное давление на мировой нефтяной баланс, что уменьшает пространство для российского демпинга. Если же параллельно Иран входит в фазу внутренней дестабилизации, Россия рискует потерять еще и важного военно-технологического донора, без которого поддержка войны и внешних операций становится дороже и сложнее.

В итоге для Кремля вырисовывается не одиночная угроза, а целый каскад негативных перспектив: внешняя изоляция приобретает необратимый характер, союзники все больше превращаются во временные и ненадежные активы, внутренняя нервозность элит растет, а пространство для торга с Западом стремительно сужается.

На этом фоне усиливается и украинский фактор, ведь Россия слабеет не только на фронте, а прежде всего в тылу – экономическом, дипломатическом и элитном. Когда одновременно шатаются Венесуэла и Иран, это выглядит как геополитический "шах в два хода", в котором удар готовится не по периферии, а по самому центру системы, и в этой партии России фактически оставляют только один ресурс – время, которое работает против нее.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net