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24.10.2019, 09:10

ГПУ “разваливает дела Януковича” и уходят ли табачники. Что вам надо знать этим утром

ГПУ “разваливает дела Януковича” и уходят ли табачники. Что вам надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня четверг, 24 октября. Погода +9-+15, курс доллара 24.89. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

“Разваливают дела Януковича”. Почему уволили Сергея Горбатюка из ГПУ

Что случилось. Генпрокурор Руслан Рябошапка уволил начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка. Официальная причина – он подал неправильно оформленное заявление на переаттестацию. Горбатюк считает увольнение незаконным.

Почему это важно. Горбатюк возглавлял управление, которое занимались расследованием событий во время Революции достоинства на Майдане независимости в Киеве в 2013-2014 годах. Родственники героев Небесной сотни и адвокаты считали расследование под его управлением эффективным и результативным. Не известно, что дальше будет с расследованием

Мнение Горбатюка. Он связывает свое увольнение с желанием нового руководства ГПУ похоронить дела времен Виктора Януковича. "Сейчас при власти есть лица, которые работали в то самое время в Кабинете министров", говорит он. Им, уверен Горбатюк, можно выдвигать подозрения. С 19 декабря 2010 года по март 2014 года в правительстве Азарова работал, например, нынешний глава Офиса президента Андрей Богдан.

Что дальше. Горбатюк обжалует приказ Рябошапки в Административном суде и подаст в Государственное бюро расследований заявление о совершении уголовного правонарушения генпрокурором по двум статьям. Первая – грубое нарушение трудового законодательства, вторая - вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа. Больше читайте по ссылке.

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Интервью Томаша Фиалы

Глава инвесткомпании Dragon Capital рассказал об экономике, влиянии Игоря Коломойского, партнерстве с Соросом и кому продаст НВ.

На чем зарабатывает Dragon Capital. Примерно половина — это доход от посреднической деятельности с купли продажи акций и облигаций, половина — доход от наших собственных инвестиций, роста стоимости или дивиденды. Оборот – сотни миллионов долларов в год.

Об инвестициях. С начала года из-за границы пришло почти $4 млрд в ОВГЗ. Это помогло снизить доходность по ОВГЗ с 19% до 15% и увеличить срок размещаемых бумаг. Плюс Нацбанк выкупил почти всю эту валюту и повысил свои резервы, так что для Украины это хорошо. Но и риски, конечно, есть. Портфельные инвестиции очень быстро реагируют на плохие новости и бегут из страны. Поэтому, для Украины важно, чтобы следующим этапом зашли прямые иностранные инвестиции. 

Откуда Украине ждать инвестиций. Европа, Северная Америка, Ближний восток, Азия.

Об олигархах. Олигархи уже всех очень достали в этой стране. Это, кстати, одна из основных причин, почему господин Зеленский и победил на выборах: он обещал всех олигархов отстранить от власти - пусть занимаются бизнесом, но без доступа к государственному ресурсу. Но деолиграхизация возможна, если не будет каких-то приближенных олигархов. Помните, как сам Коломойский говорил четыре или пять лет назад, что он готов жить и работать по одинаковым, равным правилам, если Кононенко с Порошенко будут играть по ним же. Сейчас ситуация немножко поменялась — у него влияние увеличилось и видно, что он уже не готов работать по равным правилам.

О недвижимости. У нас в управлении чуть больше 600 000 квадратных метров недвижимости. Примерно половина - это склады, четверть - торговая недвижимость и столько же - офисная. Бизнес-стратегия очень простая — добиваться доходности на вложенный капитал больше 20% годовых. 

Об издании "Новое Время". Согласно первому бизнес-плану мы планировали выйти на безубыточность через три года. Прошло 5 лет ,и пока мы на нее не вышли. Если бы мы смотрели на НВ чисто как на бизнес, то мы бы его не делали, потому что 20% рентабельности там нет. В издание инвестировано более $10 млн. Планируем выйти на безубыточность в течение 3-4 лет. Продавать не планируем. Полное интервью читайте по ссылке.

Табачники грозятся закрыть фабрики. Это реально?

Что произошло. Табачные компании заявляют о намерении уйти из Украины и отзывают уплаченные платежи в бюджет. В частности, об остановке производства для внутреннего рынка заявила British American Tobacco, которая владеет фабрикой в Прилуках. А JTI Украина отозвала уплаченный авансом акциз на сумму 350 млн грн, что свидетельствует о сокращении и возможной остановке производства.

В чем причина. Верховная Рада приняла поправку об ограничении торговой наценки для розничных и оптовых производителей. Торговая наценка для оптовых производителей будет 7%, для розничных – 13%. Это вызвало недовольство табачников. Если поправка будет подписана, то со следующего года пачка сигарет подорожает на 14 грн. Также это может привести к росту нелегального рынка до 20%.

Кому это выгодно. Замглаве комитета по налогам Андрею Холодову, который якобы является владельцем торговой сети Т-Киоск и монопольному дистрибьютору сигарет Тедис Украина. Заработок Тедиса может вырасти с 4% до 7%.

Закроют ли производители табачные фабрики. Теоретически, это возможно. Но если это и произойдет, то нескоро. Украинские фабрики имеют много экспортных контрактов, сначала они как минимум должны выполнить свои обязательства. Детальней читайте по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Гончарук озвучил два прогноза по курсу гривни на 2020 год. Консервативный прогноз предусматривает курс гривни 27 грн/$, а оптимистический - 24,8грн/$.

2. Кабмин утвердил прогноз роста экономики на три года. Консервативный макроэкономический прогноз предполагает рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2020 году на 3,7%, в 2021-м – на 3,8%, в 2022-м – на 4,1%. Согласно оптимистическому сценарию, ВВП в 2020-м вырастет на 4,8%, 2021-м – на 5,5%, в 2022-м – на 6,5%. Инфляция в консервативном прогнозе в 2020-м году будет на уровне 6,4%, а в оптимистическом – 6,6%.

3. Загрязнение воздуха. В Кабмине рассказали о ситуации в регионах. Состояние воздуха в стране соответствует допустимым показателям, присущим этому времени года, но он не является чистым и безопасным. В пяти областях сейчас тушат шесть очагов тления торфа: Житомирской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областей. Украинцев призвали не сжигать сухие листья и напомнили о штрафах: 340-1360 гривень для граждан и 850-1700 - для должностных лиц.

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Теги: Томаш Фиала, гпу, интервью, табак, сергей горбатюк, эмейл-рассылка
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