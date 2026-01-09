Мнение
Самоизоляция от союзников. США выходят из глобальных конвенций – от прав детей до безопасности
Дайнюс Жалимас
Депутат Европарламента
Итак, Дональд Трамп распорядился выйти из множества (из 66) международных организаций, институций и многосторонних международных договоров (конвенций), которые якобы "не соответствуют национальным интересам США".
Отчетливо видны несколько направлений международного сотрудничества, из которых выходят США. Все они в той или иной степени связаны с общими ценностями западной цивилизации – верховенством права, демократией, правами человека – и трансатлантической безопасностью.
