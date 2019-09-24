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24.09.2019, 08:11

Интервью с Бекешкиной и прогнозы Закарии. Что вам надо знать этим утром

Интервью с Бекешкиной и прогнозы Закарии. Что вам надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня среда, 24 сентября. Погода +3-+13, курс доллара 24.33. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Интервью дня с социологом Ириной Бекешкиной

Бекешкина изучает наше общество около 30 лет. В интервью она рассказала, в чем феномен Зеленского, есть ли угроза демократии и какие вопросы могут разъединить страну.

О выборах. После выборов украинцы испытывают энтузиазм. Если посмотреть на динамику ответов на стандартный вопрос «Что вы чувствуете, когда думаете о будущем Украины?», то такого уровня оптимизма, как сейчас никогда не было. Как и всегда, главной эмоцией остается надежда. Но прежде, все годы на втором месте была тревога. А сейчас - оптимизм. Тревоги стало меньше, оптимизма гораздо больше.

О доверии президенту. Никогда еще украинцы так одобрительно не оценивали деятельность президента - 70% украинцев в опросе положительно оценили первые 100 дней президента.

Феномен Зеленского. Он воспринимается людьми как “наш”. Результаты выборов, и парламентских, и президентских – это был “фак” от народа всей нашей политической элите. Поэтому увольнения чиновников-политиков, которые сейчас делает Зеленских, воспринимаются на “ура”.

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Зеленский людям нравится, по-человечески. Цена за такую любовь – завышенные ожидания. Насколько это реалистично - вопрос другой. Если не будет громких коррупционных скандалов, то рейтинг Зеленского будет снижаться, но очень медленно. Еще на рейтинг может повлиять то, как будут решаться проблемы с Донбассом, на каких условиях будет мир.

Рынок земли может разделить общество. У нас существует стереотип, что люди против продажи земли. И действительно. Стандартно на вопрос «Как вы считаете земля может быть предметом купли-продажи?» 50% отвечают, что «против». Но перед этим стандартным вопросом мы спросили: «Как вы считаете – должен ли человек, владелец земли, иметь право ее продать?». И тут оказывается, что 50% считает, что владелец должен иметь такое право.

А уже следующий вопрос мы задали стандартный - вообще о продаже земли. И оказывается, что теперь категорически против продажи земли в любой форме только 30% людей, а не 50%. Но в этих «50% имеет право» очень неоднородное отношение к конкретным деталям. Одни считают, что нельзя иностранцам продавать, другие считают, что нужны ограничения в количестве земли на продажу, третьи считают, что нужно установить цену. Абсолютную продажу земли без всяких условий поддерживают лишь 8%. Итак, в любом варианте проекта о продаже земли будут согласны.

Об отношении к партиям. В рейтингах доверия партии всегда внизу. Настроения всегда такие: «Ну не надо нам эти партии, надо хороший президент, и чтобы все делалось по мановению палочки».

Вызовы для Запада, подъем Китая и будущее Украины. Рассказ Фарида Закарии на YES 2019

Мы публикуем самые интересные выдержки из выступления Фарида Закария - одного из самых популярных американских политических аналитиков, эксперта в области международных отношений, редактора еженедельника Newsweek International.

О Китае. Впервые за много лет экономическая гонка проходит вне Запада. В нее вступили развивающиеся страны и Китай, который, судя по всему, перекроит сегодняшний миропорядок. 20 лет назад эта страна производила 1% мирового ВВП, сегодня - 15%. Ежегодно на протяжении 40 лет экономика Китая растет на 9,5%. Для сравнения, рост экономики Запада - 2% в год, США - 2,5% в год.

Контроль над островами Южно-Китайского моря, которое обеспечивает Китаю стратегическое доминирование в регионе, и революция технологий - приведут к крупному противостоянию со Штатами. И оно изменит нашу жизнь точно так же, как в свое время это сделала "холодная война".

Россия и Китай. Китай поддерживал СССР и его политическую систему, и со временем скопировал ее. С развалом СССР Китай отходит от России, выходит на международную арену и сближается с США. Отношения России и Китая никогда не строились на равных - раньше доминировал СССР, сейчас - есть все шансы у Китая.

Вероятно противостояние обостриться после ухода Владимира Путина, в РФ произойдут серьезные изменения, она утратит прежнее влияние на международной арене, тогда Китай отыграется.

Заблуждения о Китае. Мы переоцениваем инвестиции китайцев, не спешите с выводами - они могут быть такими же провальными, как японские. Или же будут успешными.

ЕС и Украина. Будущее Украины связано с европейским выбором. Я имею в виду не столько политический контекст, сколько цивилизационный и ментальный. Важно, чтобы украинцы хотели стать частью евроцивилизации, мыслить в категориях европейских ценностей, работать по европейским стандартам, и организовать работу правительства в соответствии с европейскими правами.

Что еще стоит знать этим утром:

Зеленский подписал закон о "таможенном безвизе" с ЕС. Закон призван упростить обмен таможенной информацией со странами ЕС и ускорить оформление грузов

Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес и законы о реформах прокуратуры и госслужбы. Президент снял уголовную ответственность за фиктивное предпринимательство. Также дал «зеленый свет» введению новой структуры органов прокуратуры, проведению аттестации прокуроров и упростил увольнение и принятие сотрудников на госслужбу и ликвидировал военную прокуратуру.

Украина не будет участвовать в осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Таким образом Украина реагирует на возвращение России в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины.

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Теги: Владимир Зеленский, ирина бекешкина
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