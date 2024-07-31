В июне 2024 года на японском термоядерном проекте JT-60SA произошло знаковое событие: там стартовали экспериментальные исследования термоядерного синтеза – технологии добычи энергии путем слияния атомных ядер. Весь научный мир скооперировался для постройки этого объекта, и исследования на нем могут открыть совершенно новую веху в современной физике и энергетике.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Это вызвало ажиотаж в мировых медиа. На страницах многих из них появились заголовки, что эра термоядерной энергии уже не за горами.

Исследования на JT-60SA помогут достроить на Лазурном берегу во Франции сверхмощный термоядерный реактор ITER, который должен заработать через 15 лет. Его стоимость уже составила $20 млрд долларов, рассказывает LIGA.net гендиректор проекта Пьетро Барабаски, и еще минимум в $5 млрд проект будет нуждаться дополнительно.

Но в последние годы появляется множество частных инициатив. Стартапы получают финансирование от крупных инвесторов, таких как Джефф Безос и Microsoft, проводят интересные исследования и строят свои меньшие ITER, но не менее перспективные машины.

Своя экспериментальная термоядерная установка "Ураган-2М" есть и в Украине.

Если прогнозы учёных оправдаются и термоядерные технологии выйдут на энергетический рынок, ориентировочно к 2050 году такие электростанции смогут генерировать до 2 ГВт энергии. То есть только одна станция обеспечит 20% украинских потребностей.

Как это работает? Редакция LIGA.net исследовала процесс термоядерного синтеза вместе со специалистами из ITER (Международного экспериментального термоядерного реактора), консорциума международных научно-исследовательских институтов EuroFusion, Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (США), занимающейся разработкой ядерного оружия массового уничтожения, Принстонской лаборатории физики плазмы (США), Института термоядерной науки и технологий Quantum Science and Technology Naka (Япония), Харьковского физико-технического института, Всемирной ядерной ассоциации и американской компании Commonwealth Fusion Systems.