НЬЮ-ДЕЛИ – В кажущемся безумии транзакционного подхода президента США Дональда Трампа к геополитике и мировой экономике, основанного на разделении сфер влияния, есть своя система. Нигде эта логика не проявилась так отчетливо, как в незаконной экстракции диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и продолжающихся усилиях по установлению контроля над нефтяными запасами страны путем насаждения марионеточного режима.

В основе возрождения Трампом доктрины Монро – или "доктрины Донро", как он ее переименовал – лежит убеждение в том, что Соединенные Штаты могут безнаказанно действовать в пределах своего самопровозглашенного "заднего двора" и что другие крупные державы, особенно Китай, могут делать то же самое в своих регионах. В то же время США оставляют за собой право продвигать свои стратегические интересы везде, где сочтут нужным, включая Гренландию.

Этот подход, метко описанный индийским экономистом Прабхатом Патнайком как "гангстерский империализм", восходит к колониальным корням капитализма, когда явная иерархия народов и государств строилась на основе относительной силы.

