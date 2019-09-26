Кто дает IP-адреса террористам ДНР и что будет с курсом. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня четверг, 26 сентября. Погода +10-+12, курс доллара 24.12. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Доллар уже по 24 грн и это не предел. Во всем виноваты иностранные спекулянты

Доллар можно купить уже по 24 гривни – в последний раз такое было в самом начале 2016 года. Но бежать в обменник бессмысленно. Мы объясняем почему.

Что происходит? В Украину вернулись иностранные инвесторы, которые вкладываются в долги украинского правительства. Минфин продавал пятилетние ОВГЗ, которые очень привлекательны для иностранных инвесторов. (ОВГЗ - долг правительства, с помощью которого Минфин финансирует дефицит бюджета). К покупке инвесторы готовились заранее и продавали валюту, чтобы купить бумаги за гривну. В связи с этой волной курс доллара пошел вниз.

Покупать ли сейчас доллар? Общий вывод опрошенных аналитиков: 24 грн/$ – вероятно, еще не предел, но хороший период для покупки валюты по относительно низким ценам долго не продлится. Уже к концу года курс пойдет вниз, уверены финансисты и доллар может вернуться к уровню 26-26,5 грн/$.

Так покупать или продавать? Правильный ответ: мыслить шире. Однозначный совет финансисто: с продажей доллара спешить пока не стоит.

Аналитики рекомендуют украинцам забыть о долларе, как стопроцентном варианте сбережений. Даже те, кто сейчас купит доллары по 24 или даже 23 грн/$, вполне могут потерять деньги в будущем.

Также аналитики рекомендуют "класть яйца в разные корзины". Самый простой вариант – разделить сбережения между долларами и евро. Это поможет гораздо меньше реагировать на постоянное изменение курсов.

Интервью с провайдером RIPE. Почему вы даете IP-адреса террористам ДНР

Компания RIPE NCC из Амстердама выдает IP адреса и номера автономных систем в интернете (ASN) в нашем регионе. В декабре прошлого года компания засветилась в скандале с выдачей IP адресов так называемой ДНР. Мы спросили представителя компании, как так получилось.

О предоставлении IP-адресов террористам ДНР. Мы не судим о политике. И стараемся быть настолько нейтральными, насколько это возможно. Ситуация такова: IP-адреса не попадают под санкции. То, что мы доставляем, - это как телефонные линии, коммуникации для человечества, чтобы люди говорили между собой, в независимости от того, есть ли между ними согласие или нет.

Об отношении к деятельности террористов в интернете. Все провайдеры, они как почтовая служба. Почта доставляет письма, а ISP доставляет биты информации. Они не следят за контентом, а также не судят, что легально, а что нет. Я конечно, не говорю, что порнография или террористическая пропаганда - это хорошая вещь. Разумеется, нет.

О том, кто регулирует интернет. Полиция, национальный регулятор, национальные законы, которые существует - это то, что интернет не может игнорировать. Это все еще задача полиции - обезвреживать плохих участников игры.

О законах. У нас в регионе 76 стран, которые мы обслуживаем и мы не знаем деталей и законов в каждой из них. Мы же сидим в Амстердаме. Мы реагируем на голландские решения суда и исполнительную систему. Так устроен процесс.

Если Украина подаст в суд Голландии на RIPE. Пожалуйста. Сделайте это. Для нас это (вопрос с предоставлением IP адресов ДНР) сложная проблема. Мы ее не можем решить. Если будет судебное решение, тогда это работает.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Украина прямо сейчас находится в эпицентре американской политики. Главной темой вчерашнего дня, 25 сентября, бесспорно, была обнародованная Белым домом стенограмма разговора президентов Украины и США от 25 июля. Этот разговор привел к тому, что в Конгрессе США инициирован импичмент Дональда Трампа.

Все желающие смогли прочитать, как Дональд Трамп просит Владимира Зеленского "взглянуть на" закрытое расследование, к которому имел отношение сын Дзозефа Байдена, а украинский президент отвечает, что следующий генпрокурор будет "100% моим человеком" и "он или она разберутся в ситуации". Также главы государств не очень лестно отзываются о канцлере Германии Ангеле Меркель, президенте Франции Эммануэлю Макрону и экс-после США в Украине Мари Йованович.

2. МВФ возглавила болгарский экономист Кристалина Георгиева. Бывший исполнительный директор Всемирного банка вступит в должность 1 октября.

3. Apple нашел ошибку в iOS 13, позволяющую собирать личные данные. Ошибка позволяет клавиатурам приложений GBoard, SwiftKey и Grammarly, получать полный доступ к смартфону и собирать данные о нажатии клавиш. Вся информация в итоге остается на серверах приложений. В Apple заявили, что в следующем обновлении iOS 13 ошибка будет устранена.