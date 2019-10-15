Курс гривни и космодром в Украине. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня вторник, 15 октября. Погода +12-+22, курс доллара 24.54. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Что с курсом: доллар опять дешевеет

Мы отвечаем на вопрос, что происходило с курсом на прошлой неделе и что будет на следующей.

Доллар дешевеет, тенденция прочная. Доллар вернулся в район 24,5 грн/$. Наличные обменники перестали нагнетать панику. Средний курс доллара в банках – 24,8-25 грн/$, евро – 27,25-27,9 грн/€, британского фунта стерлингов – 30,7-33,75 грн/£. Цены в небанковских обменниках находятся в аналогичных пределах.

Что случилось. Причина укрепления гривни прежняя – нерезиденты, которые купили порцию облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Новые массовые покупки ОВГЗ иностранцами возможны и на следующей неделе.

Нацбанк почти каждый день (кроме пятницы) покупал валюту. Общий объем покупок – $134,5 млн. Если бы не это, курс доллара мог опуститься еще ниже.

Что будет. Снижения курса больше не будет. Опрошенные нами банкиры считают, что рабочий диапазон на следующую неделю – 24,5 – 24,8 грн/$.

Компания из Днепра хочет за 5 лет построить в Украине космодром

Небольшая компания из Днепра Space Logistics уже год заявляет, что организует запуск ракет из Украины. Мы спросили главу компании Дмитрия Легеза, управляющего партнера Татьяну Люлька и руководителя юротдела Марию Кирпачеву, зачем это делать и сколько стоит такая "фантазия"?

Зачем частная космическая компания в Украине. В будущем все, связанное с космической отраслью, будет развиваться. При правильном подходе и поддержке государства космическая отрасль может стать двигателем развития страны. Цель Space Logistics – получить прибыль в космической сфере через 5-10-20 лет и увидеть Украину в пятерке космических держав мира.

О работе. Сейчас мы не изготавливаем физический продукт. Делаем интеллектуальный. Мы хотим построить стартовое окно на территории Украины. Сегодня наша компания не прибыльная. В штате 7 человек и сотрудничаем с 12 инженерами.

Основная задача – построить космодром в Украине. Для этого мы готовим исследовательскую работу, получаем официальную экспертизу: баллистическую, экономическую, экологическую и географическую, проводим образовательные лекции.

Можно ли построить в Украине космодром. Да. В зависимости от класса ракет, двигателей, топлива и технологий. Оптимальной локацией для постройки площадки может быть Херсонская область. На строительство потребуется около $50 млн.

Кто будущие клиенты. Первым заказчиков должны быть военные. Они должны получить свои «глаза» из космоса. Вторая сфера – телеком, третья – агро. Если делать около 50 запусков в год, то прибыль компании составит около $15 млн.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Пристайко назвал план Б на случай провала нормандского формата. По словам министра иностранных дел, если минский и нормандский форматы провалятся, то Украина будет добиваться от мирового сообщества развертывания в Донбассе миротворческой миссии.

2. Трамп вводит санкции против турецкого правительства, и всех, "кто внес вклад в турецкие дестабилизирующие шаги на севере Сирии". Президент США обещает вернуть для Турции тарифы на сталь до 50% и прекратить переговоры о торговой сделке на $100 млрд.

3. Вручили Нобелевскую премию по экономике. Премию получили Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло, Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью.