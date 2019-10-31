Налоги для ФОП и отмена американских пошлин. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня четверг, 31 октября. Погода -3-+1, курс доллара 25.00. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Интервью депутата фракции "Слуга Народа" Роксоланы Пидласы

Депутат Роксолана Пидласа рассказала о налогах для ФОП, кассовом майдане и полиграф-скандале.

О скандале и детекторе лжи (в финансовом комитете Рады некоторые депутаты сообщили о подкупе народных избранников. После этого все депутаты комитета проходили проверку на полиграфе). Проверку проходят все участники финансового комитета, которые представляют фракцию «Слуги Народа» должны пройти проверку. Депутатам угрожает как криминальная, так и политическая ответственность. Второй вариант подразумевает исключение «подозреваемого» депутата из фракции или перевод его в другой комитет, где меньше коррупционных рисков.

Про налоги для ФОП. Философия реформы – детинизация бизнеса. С одной стороны, мы говорим про схему, когда крупный бизнес структурируется за счет ФОПов, с другой стороны – говорится о контрабанде. Внедрение РРО может помочь отследить путь контрабандного товара внутри страны – рано или поздно он окажется в точке, где его нельзя будет продать без фискального чека.

О фискализации. Она затронет небольшой бизнес, который манипулирует лимитами. Часто ФОП торгует «в белую» пока не достигнет лимита своей группы, а потом переходит исключительно на наличку и работает в черную. Но мы не собираемся объявлять войну малому бизнесу. Мы готовим законопроект про расширение лимита для первой группы ФОП с 300 000 до 1 млн грн, для второй группы – до 5 млн грн, для третьей группы – до 10 млн грн. О стоимости РРО, моратории на проверку малого-среднего бизнеса, реформу АМКУ читайте в полной версии интервью по ссылке.

Окно в Америку: Трамп отменяет пошлины на товары из Украины. Кто от этого выиграет

Что случилось. Украина вернулась в Генерализированную систему преференций США (ГСП), что позволит экспортировать в Штаты 155 видов товаров без уплаты пошлин. В 2017 году Дональд Трамп приостановил беспошлинный режим с Украиной, объясняя это недостаточным соблюдением защиты интеллектуальных прав в стране.

Почему Украину вернули. На решение Трампа мог повлиять скандал о разговоре с Владимиром Зеленским. Трамп объясняет свое решение прогрессом Украины в обеспечении защиты прав интеллектуальной собственности. Украина внедряет закон "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав".

Кому станет лучше. Программа выгодна, в первую очередь, малым и средним производителям, которые работают на международных рынках. Беспошлинная торговля в США станет доступной для всех 155 видов товаров. В списке: пищевые продукты - джем, хлопья, шоколадные конфеты, вино, минеральная вода и другие безалкогольные напитки. Есть также товары легкой промышленности - обувь, изделия из кожи, шелковая женская одежда, кроме того, изделия из серебра и золота и бытовая техника.

Цена вопроса. Максимально возможный объем беспошлинной торговли в рамках программы ГСП составляет $70 млн. По расчетам Торгового представительства США, 155 видов украинских товаров составят треть этой торговли, - около $23 млн.

Почему это важно. Во-первых, это может способствовать переговорам по отмене 25%-ной пошлины установленной для украинской металлопродукции, в частности, стали и установлению нетарифных барьеров для цифровых товаров и услуг. Во-вторых, возвращение преференций стимулирует усиление защиты прав интеллектуальной собственности в Украине. Детальней по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) введен "желтый" режим. Этот режим позволяет перекрывать проезд транспорта и проход граждан в отдельные районы и на объекты. Ограничена выдача разрешений на право въезда в район ООС. Ограничиваются права на хранение и использование оружия, применения дронов и средств радиосвязи.

2. Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий. Город теперь называется Переяслав. "За" проголосовали 267 депутатов, "против" - 13, воздержались 19, не голосовали 84.

3. Зеленский открыл космос для частных компаний. Президент подписал закон, согласно которому частные компании могут подать в центральный орган исполнительной власти декларацию об осуществлении хозяйственной деятельности в сфере космической отрасли. Закон вступит в силу 29 января 2020 года.