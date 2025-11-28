Обыск у Ермака – это не о борьбе с коррупцией, а о внешнем давлении на Зеленского

На моей памяти (а я помню все), обыск у действующего главы президентской канцелярии проводится впервые. То есть событие уникальное как по "решительности" правоохранительных органов, так и по масштабу потенциальных злоупотреблений, которые вызвали такие следственные действия.

Но всем адептам президента, который "неожиданно прозрел" – увидел тот ужас, что происходит вокруг него, и решительно начал наводить порядок, – рекомендую срочно приобрести себе губозакаточную машинку. Потому что сейчас мы наблюдаем геополитический спектакль, цель которого – не очищение и улучшение верховной украинской власти, а примитивное принуждение к поддержке мирного процесса в его видении Дональдом Трампом.

Это вовсе не означает, что Андрей Ермак, без разрешения которого над Украиной и солнце не восходит, не имеет отношения к коррупционным схемам. Но убежден, что он был прекрасно осведомлен об обысках, которые планируются у него. И он кто угодно, но не дурак, поэтому никаких реально компрометирующих материалов у него найти не удастся.

Да и вообще, Ермак по делу "бригады Миндича" проходит только как свидетель. Задача таких показательных следственных действий – прозрачно намекнуть президенту Владимиру Зеленскому, что его элементарно могут вымазать в коррупционном дерьме по уши, если не будет послушным.

Поэтому когда Зеленский прекратит мешать Трампу воссоединиться с желанной "нобелевкой", то никто фактического вице-президента Украины трогать не будет. Разве что временно переведут в советники, чтобы потом выдвинуть в премьер-министры (шучу-шучу, хотя...)

Кстати, на днях опубликовал провокационный пост, что прекращение боевых действий должно произойти весной, а мирное урегулирование – уже летом.

Давление проамериканских правоохранителей на руководство Украины – как раз элемент этого сценария.

