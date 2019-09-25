Новый CEO UNIT.City и кто контролирует морпорты. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!
Сегодня среда, 25 сентября. Погода +4-+15, курс доллара 24.21. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.
Киевский девелопер Василий Хмельницкий нанял управлять инновационным парком UNIT.City Доминика Пиоте – звезду из Кремниевой долины, которого наградил за tech-заслуги перед Францией сам Макрон. Мы пообщались с ним.
О развитии UNIT.City. Я супердоволен тем, что уже есть. Но я недоволен тем, чего еще нет. То есть сейчас речь идет о том, как нам сделать эту экосистему сильнее и более глобальной.
Еще мой вызов - строить больше зданий, чтобы привлечь больше людей. Мы также хотим построить больше таких центров в других городах. И, может, в один прекрасный день вы сможете найти UNIT.City в Кремниевой долине - почему нет.
О Кремниевой долине. То, что строится здесь, лучше чем то, что вы найдете в Сан-Франциско сегодня. Мы видим, что многие люди сейчас уезжают из долины в другие tech-экосистемы. Просто потому, что там очень дорого и нерационально.
О Киеве. Киев не станет Кремниевой долиной. Он станет другим. Я надеюсь, он будет лучше. Я думаю, что он станет Кремниевой долиной 21 века. Кремниевая долина - это уже что-то из прошлого. А мы строим будущее.
Портовый бизнес забросал письмами руководство страны, пытаясь “сбить” назначение в Мининфраструктуры Юрия Лавренюка. Коротко рассказываем, кто это и при чем тут Аваков.
Анонс: Сегодня на LIGA.net читайте материал о том, что изменилось в бизнесе олигарха Игоря Коломойского за четыре месяца президентства Владимира Зеленского. Не пропустите.
Что еще стоит знать этим утром:
1. Глава Нацполиции Сергей Князев подал в отставку. На вопросы о причинах своего решения Князев отвечать не стал. Ранее Князев заявил об информационной атаке на него и его бывшую жену. В некоторых СМИ появилась информация о якобы задержании на украинско-польской границе жены Князева, перевозившей незадекларированные €500 000 наличными.
2. Глава Укравтодора Славомир Новак подал в отставку. Это решение принято в связи с окончанием трехлетней каденции. По словам Новака, он уже получил новое предложение по работе.
3. Конгресс США начал процедуру импичмента в отношении Трампа. Президента США обвиняют в нарушении присяги, предательстве национальных интересов и нарушении чистоты выборов. Трамп признал, что просил президента Украины совершить действия, которые принесут ему (Трампу) политическую выгоду.