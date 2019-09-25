Новый CEO UNIT.City и кто контролирует морпорты. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня среда, 25 сентября. Погода +4-+15, курс доллара 24.21. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Интервью с CEO Unit.City. Киев может стать Кремниевой долиной 21 века

Киевский девелопер Василий Хмельницкий нанял управлять инновационным парком UNIT.City Доминика Пиоте – звезду из Кремниевой долины, которого наградил за tech-заслуги перед Францией сам Макрон. Мы пообщались с ним.

О развитии UNIT.City. Я супердоволен тем, что уже есть. Но я недоволен тем, чего еще нет. То есть сейчас речь идет о том, как нам сделать эту экосистему сильнее и более глобальной.

Еще мой вызов - строить больше зданий, чтобы привлечь больше людей. Мы также хотим построить больше таких центров в других городах. И, может, в один прекрасный день вы сможете найти UNIT.City в Кремниевой долине - почему нет.

О Кремниевой долине. То, что строится здесь, лучше чем то, что вы найдете в Сан-Франциско сегодня. Мы видим, что многие люди сейчас уезжают из долины в другие tech-экосистемы. Просто потому, что там очень дорого и нерационально.

О Киеве. Киев не станет Кремниевой долиной. Он станет другим. Я надеюсь, он будет лучше. Я думаю, что он станет Кремниевой долиной 21 века. Кремниевая долина - это уже что-то из прошлого. А мы строим будущее.

Море волнуется. Кто контролирует порты и при чем тут Аваков

Портовый бизнес забросал письмами руководство страны, пытаясь “сбить” назначение в Мининфраструктуры Юрия Лавренюка. Коротко рассказываем, кто это и при чем тут Аваков.

Морская отрасль (частный бизнес и госпредприятия) обеспечивает 40% всей украинской международной торговли ($38,2 млрд) и 66% украинского экспорта. Общая выручка рынка услуг в морпортах за 2018 год составила $1,7 млрд - это 2% ВВП Украины. Не все финансовые операции находят отражение в официальной отчетности. Часть доходов идет "мимо кассы".





Наибольшее влияние на портовую отрасль сегодня у министра внутренних дел Арсена Авакова. Его люди занимают ключевые позиции в профильном министерстве, Администрации морпортов (АМПУ), Морской администрации и непосредственно в госпортах. Нынешний министр инфраструктуры, 33-летний Владислав Криклий считается креатурой Авакова. Сам Криклий это отрицает.





Сейчас интересы Авакова в министерстве представляет замминистра Юрий Лавренюк, который также отрицает связь с Аваковым. Портовики требуют от нынешней власти не назначать Лавренюка снова замминистром. Они аргументируют это тем, что при нем в портах действуют масштабные коррупционные схемы.





Как Лавренюк влияет на порты? По утверждению нескольких источников LIGA.net , контроль за госпредприятиями в портовой отрасли происходит путем назначения на ключевые должности своих людей (бывших сотрудников МВД, КРУ или СБУ), как правило на позиции руководителей по безопасности. Затем через них осуществляются проверки хоздеятельности руководителей портов и при необходимости продавливаются нужные решения.





Экс-замминистр инфраструктуры Владимир Шульмейстер пишет в открытых письмах власти, что с фамилией Лавренюка транспортное сообщество связывает практически все коррупционные скандалы последних лет. Речь идет о неэффективном габаритно-весовом контроле на дорогах, уничтожении надзора за безопасностью мореплавания в портах, поборах инспекторов, контролирующих морские судна в портах, создании ГП Морречсервис, которое навязывает морским агентам платные услуги по оформлению суден, закрытии большинства тренажерных центров для моряков, увеличении коррупции в системе дипломирования моряков, незаконном увольнении капитанов.





Лавренюк отрицает все обвинения и считает это необоснованной писаниной, домыслами и пустыми обвинениями. Он говорит, что у многих из тех, кто подписал письмо Шульмейстера есть причины не хотеть его назначения на должность. Больше читайте по ссылке

Анонс: Сегодня на LIGA.net читайте материал о том, что изменилось в бизнесе олигарха Игоря Коломойского за четыре месяца президентства Владимира Зеленского. Не пропустите.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Глава Нацполиции Сергей Князев подал в отставку. На вопросы о причинах своего решения Князев отвечать не стал. Ранее Князев заявил об информационной атаке на него и его бывшую жену. В некоторых СМИ появилась информация о якобы задержании на украинско-польской границе жены Князева, перевозившей незадекларированные €500 000 наличными.

2. Глава Укравтодора Славомир Новак подал в отставку. Это решение принято в связи с окончанием трехлетней каденции. По словам Новака, он уже получил новое предложение по работе.

3. Конгресс США начал процедуру импичмента в отношении Трампа. Президента США обвиняют в нарушении присяги, предательстве национальных интересов и нарушении чистоты выборов. Трамп признал, что просил президента Украины совершить действия, которые принесут ему (Трампу) политическую выгоду.