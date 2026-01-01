Колонка публикуется в рамках цикла "Мир в 2026 году" – совместного проекта Project Syndicate и LIGA.net

НЬЮ-ЙОРК – Стало почти привычным завершать каждый год разговорами о "многомерном кризисе" и жаловаться на сложность предсказания будущего, которое, кажется, беременно риском новых войн, пандемий, финансовых кризисов и климатических разрушений.

Однако 2025 год добавил в эту смесь уникальный токсичный ингредиент: возвращение в Белый дом Дональда Трампа, чья нестабильная, незаконная политика уже поставила на дыбы послевоенную эпоху глобализации. Столкнувшись с таким количеством хаоса и неопределенности, можем ли мы с уверенностью говорить о том, куда движется экономика США и мировая экономика?

Открывай этот материал с LIGA PRO — лови праздничное предложение Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net