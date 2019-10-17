Пропаганда Кремля и интервью СЕО lifecell. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня четверг, 17 октября. Погода +9-+22, курс доллара 24.84. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Интервью СЕО lifecell Исмета Языджы

Мы поговорили с CEO lifecell Исметом Языджы о конфликте Киевстара и Интертелекома, 4G покрытии для сел и дорог и поднятии тарифов.

О конфликте Киевстара и Интертелекома. Мне интересно, почему так случилось, что крупнейшая компания (Киевстар), мега прибыльная, теперь конкурирует с наименьшим игроком (Интертелеком). Киевстар считает, что НКРСИ хочет ему выдать плохие частоты, которые нуждаются в больших инвестициях. Но среди 40 тысяч секторов базовых станций, где представлен Киевстар, есть всего-навсего 600 секторов (что составляет 2%), которые могут быть под влиянием этого CDMA-диапазона. Это настолько маленькие цифры, что вокруг этого нельзя поднимать какую-либо дискуссию.

О покрытии интернетом дорог и сел. lifecell планирует покрыть эти инвестиции за свой счет, но если будет необходимость, то материнская компания Turkcell сможет нам помочь. Развертывание LTE в отдаленной сельской местности будет очень-очень затратно абсолютно для всех операторов. И это тот тип инвестиций, которые, наверное, никогда нельзя будет полностью вернуть, либо на их возврат уйдет очень-очень много времени. Потому что плотность населения там очень низкая, как и экономическая состоятельность.

О дешевых тарифах и обвинениях в демпинге. Кто говорит, что мы демпингуем? Мне остается только посмеяться в ответ на этот вопрос. В Украине существует клубный эффект, когда два крупных оператора уже давным-давно поделили между собой рынок. И lifecell невероятно трудно в принципе зайти в эти территории, где этот клубный эффект присутствует.

Говоря о наших специальных региональных предложениях стоимостью в 10 или 20 гривень, цена на которые будут действовать всего год, мы просто хотим дать абонентам потестить и увидеть, что на рынке есть альтернатива уже привычным им предложениям.

О повышении цен на тарифы в этом году. Мы точно не планируем никакого поднятия цен. У нас могут происходить небольшие колебания на стоимости отдельных пакетов. Но это точно не будет касаться следующих трех месяцев.

"Недолюди из Украины". Как укрСМИ опять повелись на пропаганду Кремля

Новость об убийстве украинского солдата польским военнослужащим во Львовской области стала главным фейком сентября. В спецпроекте #Медиагигиена мы объясняем, что случилось, зачем и как отличить правду от лжи.

Что случилось. Первая новость появилась на небольшом львовском портале Ратуша. В тексте были скриншоты якобы сообщения с сайта областной Нацполиции и фотографии, на которых с трудом можно рассмотреть «замыленное» тело.

Через несколько часов Ратуша опровергла новость, сообщив, что их сайт взломали и подделали скриншоты. Затем опровержение опубликовала полиция. Но было поздно. Новость обросла подробностями и разошлась по ряду украинских СМИ: Вести, Главред, Znaj, Politeka, а также Страна. Последние новость обновили опровержением Ратуши и Нацполиции.

Зачем нужен был фейк. Цель номер один – отношения Украины и Польши. Напряжение между странами растет. Российские СМИ периодически используют нарратив о якобы нарастающей вражде между поляками и украинцами.

Цель номер два – информационная атака на ВСУ, Яворивский полигон и дискредитация учений Rapid Trident-2019 с участием стран-членов НАТО. Больше о том, как не вляпаться в фейк читайте по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Зеленский подписал закон о сплите. Президент подписал закон, который ликвидирует Нацкомфинуслуг и разделяет ее полномочия между НБУ и НКЦБФР.

2. МВФ улучшил прогноз по курсу гривни. МВФ ожидает, что по итогам года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн, но в 2020 году он вырастет до 27,72 грн, а в 2021 - до 28,7 грн.

3. Верховная Рада проголосовала за реформу Верховного суда и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Верховный суд сократят вдвое – вместо 200 там будет работать 100 судей. Также вводится новый порядок формирования ВККС – ее состав сократится с 16 до 12 членов. "За" проголосовали 236 нардепов, "против" - 66, воздержались - 23, не голосовали - 62.