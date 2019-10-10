Розыск Жеваго и украинская батарея-конкурент Tesla. Что вам надо знать этим утром

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Олигарх Жеваго в розыске. Может ли он оказаться за решеткой?

Что случилось. Государственное бюро расследований (ГБР) объявило в национальный розыск бывшего народного депутата и владельца банка Финансы и кредит (ФиК) Константина Жеваго. Его подозревают в растрате 2,5 млрд грн.

Хронология. 23 сентября ГБР вызвало на допрос Жеваго в качестве подозреваемого в растрате 2,5 млрд грн банка Финансы и Кредит.

Жеваго не пришел. Он отрицает факт вызова на допрос и любые обвинения в свой адрес. В пресс-службе Жеваго его неявку объяснили лечение за границей.

27 сентября ГБР заочно вручило Жеваго подозрение в растрате и отмывании денег, и уже 9 октября объявило его в национальный розыск.

Следующий шаг за судом. Он должен разрешить возможное задержание Жеваго, после чего олигарх будет объявлен международный розыск.

Махинации в банке Финансы и кредит. Расследования мошенничества в ФиК ведется с 2015 года.

Согласно расследованию ГБР, из ФиКа вывели $113 млн, списанных с его корсчетов в австрийском Meinl Bank и лихтенштейнском Bank Frick&Co. Эти банки кредитовали кипрские компании Жеваго, среди которых Nasterno Commercial Limited. С ФиК заемщики формально не были связаны. А компании кредиты не возвращали, как следствие - Meinl и Frick&Co забрали средства банка Жеваго через несколько дней после его официального банкротства.

Это первое дело, которое дошло до обвинений в адрес владельца банка за финансовые преступления. До этого все ограничивалось лишь подозрениями. Если ГБР докажет вину Жеваго, ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Больше по ссылке.

Украинец создал супераккумулятор лучше, чем у Илона Маска. Правда ли это?

В ивано-франковской Кремниевой долине - Промприладе – работает изобретатель Сергей Каминский. Он сейчас тестирует суперэффективные и недорогие батареи, потенциальную замену литий-ионных. Эксперты в научной среде пока скептически относятся к разработке. Мы объясняем, над чем работает Каминский.

О чем разработка. Ученые разработали уникальный углеродный материал, который можно использовать для аккумулирования энергии. Материал не токсичен и изготовлен из дешевого отечественного сырья - отходов сельского хозяйства.

Отходы биомассы карбонизируются, потом активируются, и в итоге получается активированный уголь высокой пористости, высокой емкости, подходящий для накопления электроэнергии.

Материал можно будет использовать в аккумуляторных батареях для электромобилей, домашних накопителей электроэнергии, в накопителях для солнечных и ветровых электростанций и так далее.

Украинская батарея в несколько раз превосходит аккумулятор Маска по количеству перезарядок (более 10 000 против 2100). Время полной зарядки - всего 4 минуты, против 360 минут, которые нужны, чтобы подзарядить Tesla.

Каминский планирует начать производство аккумуляторов в следующем году. Сейчас он покупает необходимое оборудование. Продавать продукт он думает в Германии и ОАЭ. Сколько будет стоить украинский аккумулятор пока не известно.

Интервью с замглавой НБУ Катериной Рожковой.

Как НБУ живется в новой политической реальности и какие могут быть угрозы для страны? Поговорили с первой замглавой Нацбанка Катериной Рожковой.

О МВФ. Новый меморандум будет включать все требования, которые не были выполнены страной в рамках прошлых программ. Обычно это каркас следующего документа. Дальше начинаются переговоры по новым пунктам. Например, в части НБУ, речь будет идти о реформе небанковского финансового сектора, поскольку закон о «сплите» Нацкомфинуслуг уже принят.

Меморандум безусловно будет содержать блок о ПриватБанке и прочих, выведенных с рынка банках. Но в какой форме – пока сложно сказать.

О независимости НБУ. НБУ проводит монетарную политику, которая прямо влияет на то, чем занимается Кабмин и наоборот – наша политика зависит от действий правительства. Мы не можем существовать без обоюдного влияния. Это взаимодействие, в котором мы не должны указывать правительству, что делать – и он нам тоже. Для этого мы и подписывали меморандум с Кабмином – чтобы засвидетельствовать, что несмотря на разный инструментарий и различные зоны ответственности, цель у нас одна.

О комиссии по расследованию действий НБУ и ФГВ. проверки деятельности госструктур, в том числе НБУ – это нормальная практика. Но в нее не должны входить люди, имеющие прямой или опосредованный конфликт интересов. Нас больше впечатлили вопросы, которые она хочет расследовать. Там почти прямым текстом указаны вещи, которые были записаны в меморандуме МВФ: переход к гибкому курсообразованию, очистка банковского сектора и т.п.. Получается, что через пять лет расследовать уже будут реформы, которые будут прописаны в предстоящем меморандуме? О чем тогда должны думать люди, которые собираются дальше реформировать страну?

Что еще стоит знать этим утром:

1. Азербайджанский Bakcell готовится купить Vodafone Ukraine. В понедельник в АМКУ зашла заявка на концентрацию ВФ Україна (Vodafone Ukraine) от компании Bakcell (Баку). В компании Vodafone эту информацию пока никак не комментируют.

2. В Украину вернулась инфляция. В сентябре индекс потребительских цен вырос впервые за три месяца. Инфляция в сентябре по сравнению с августом составила 0,7%, с начала года - 3,4%.

3. Тарифы на тепло в Киеве могут вырасти на треть. С 1 января 2020 года коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго предлагает повысить тарифы на производство тепловой энергии для населения до 1250,01 грн за Гкал.