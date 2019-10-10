Розыск Жеваго и украинская батарея-конкурент Tesla. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!
Сегодня четверг, 10 октября. Погода +9-+17, курс доллара 24.70. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.
Что случилось. Государственное бюро расследований (ГБР) объявило в национальный розыск бывшего народного депутата и владельца банка Финансы и кредит (ФиК) Константина Жеваго. Его подозревают в растрате 2,5 млрд грн.
Хронология. 23 сентября ГБР вызвало на допрос Жеваго в качестве подозреваемого в растрате 2,5 млрд грн банка Финансы и Кредит.
Жеваго не пришел. Он отрицает факт вызова на допрос и любые обвинения в свой адрес. В пресс-службе Жеваго его неявку объяснили лечение за границей.
27 сентября ГБР заочно вручило Жеваго подозрение в растрате и отмывании денег, и уже 9 октября объявило его в национальный розыск.
Следующий шаг за судом. Он должен разрешить возможное задержание Жеваго, после чего олигарх будет объявлен международный розыск.
Махинации в банке Финансы и кредит. Расследования мошенничества в ФиК ведется с 2015 года.
Согласно расследованию ГБР, из ФиКа вывели $113 млн, списанных с его корсчетов в австрийском Meinl Bank и лихтенштейнском Bank Frick&Co. Эти банки кредитовали кипрские компании Жеваго, среди которых Nasterno Commercial Limited. С ФиК заемщики формально не были связаны. А компании кредиты не возвращали, как следствие - Meinl и Frick&Co забрали средства банка Жеваго через несколько дней после его официального банкротства.
Это первое дело, которое дошло до обвинений в адрес владельца банка за финансовые преступления. До этого все ограничивалось лишь подозрениями. Если ГБР докажет вину Жеваго, ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Больше по ссылке.
В ивано-франковской Кремниевой долине - Промприладе – работает изобретатель Сергей Каминский. Он сейчас тестирует суперэффективные и недорогие батареи, потенциальную замену литий-ионных. Эксперты в научной среде пока скептически относятся к разработке. Мы объясняем, над чем работает Каминский.
О чем разработка. Ученые разработали уникальный углеродный материал, который можно использовать для аккумулирования энергии. Материал не токсичен и изготовлен из дешевого отечественного сырья - отходов сельского хозяйства.
Отходы биомассы карбонизируются, потом активируются, и в итоге получается активированный уголь высокой пористости, высокой емкости, подходящий для накопления электроэнергии.
Материал можно будет использовать в аккумуляторных батареях для электромобилей, домашних накопителей электроэнергии, в накопителях для солнечных и ветровых электростанций и так далее.
Украинская батарея в несколько раз превосходит аккумулятор Маска по количеству перезарядок (более 10 000 против 2100). Время полной зарядки - всего 4 минуты, против 360 минут, которые нужны, чтобы подзарядить Tesla.
Каминский планирует начать производство аккумуляторов в следующем году. Сейчас он покупает необходимое оборудование. Продавать продукт он думает в Германии и ОАЭ. Сколько будет стоить украинский аккумулятор пока не известно.
Как НБУ живется в новой политической реальности и какие могут быть угрозы для страны? Поговорили с первой замглавой Нацбанка Катериной Рожковой.
О МВФ. Новый меморандум будет включать все требования, которые не были выполнены страной в рамках прошлых программ. Обычно это каркас следующего документа. Дальше начинаются переговоры по новым пунктам. Например, в части НБУ, речь будет идти о реформе небанковского финансового сектора, поскольку закон о «сплите» Нацкомфинуслуг уже принят.
Меморандум безусловно будет содержать блок о ПриватБанке и прочих, выведенных с рынка банках. Но в какой форме – пока сложно сказать.
О независимости НБУ. НБУ проводит монетарную политику, которая прямо влияет на то, чем занимается Кабмин и наоборот – наша политика зависит от действий правительства. Мы не можем существовать без обоюдного влияния. Это взаимодействие, в котором мы не должны указывать правительству, что делать – и он нам тоже. Для этого мы и подписывали меморандум с Кабмином – чтобы засвидетельствовать, что несмотря на разный инструментарий и различные зоны ответственности, цель у нас одна.
О комиссии по расследованию действий НБУ и ФГВ. проверки деятельности госструктур, в том числе НБУ – это нормальная практика. Но в нее не должны входить люди, имеющие прямой или опосредованный конфликт интересов. Нас больше впечатлили вопросы, которые она хочет расследовать. Там почти прямым текстом указаны вещи, которые были записаны в меморандуме МВФ: переход к гибкому курсообразованию, очистка банковского сектора и т.п.. Получается, что через пять лет расследовать уже будут реформы, которые будут прописаны в предстоящем меморандуме? О чем тогда должны думать люди, которые собираются дальше реформировать страну?
Что еще стоит знать этим утром:
1. Азербайджанский Bakcell готовится купить Vodafone Ukraine. В понедельник в АМКУ зашла заявка на концентрацию ВФ Україна (Vodafone Ukraine) от компании Bakcell (Баку). В компании Vodafone эту информацию пока никак не комментируют.
2. В Украину вернулась инфляция. В сентябре индекс потребительских цен вырос впервые за три месяца. Инфляция в сентябре по сравнению с августом составила 0,7%, с начала года - 3,4%.
3. Тарифы на тепло в Киеве могут вырасти на треть. С 1 января 2020 года коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго предлагает повысить тарифы на производство тепловой энергии для населения до 1250,01 грн за Гкал.