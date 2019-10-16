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16.10.2019, 09:30

Стартапы в Израиле и краткая история ПриватБанка. Что вам надо знать этим утром

Стартапы в Израиле и краткая история ПриватБанка. Что вам надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня среда, 16 октября. Погода +10-+21, курс доллара 24.79. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Чем отличается IT среда в Украине и Израиле. Личный опыт киевлянина Романа Гольда

Роман Гольд, бывший IT-журнвлист, переехал в Израиль в 2011 году и открыл коворкинг Jerusalem Startup Hub. Сейчас он занимается скаутингом – знакомит венчурные фонды с IT экосистемой Израиля. Гольд рассказал нам, в чем отличия IT среды Украины и Израиля. 

Об украинских стартапах. Еще в 2013-2014 годах украинские стартапы выглядели не привлекательными для инвесторов. Причины: ч у кого-то была черная бухгалтерия, у кого-то - непонимание должностей и ролей в своей собственной команде, кто-то не замечал конкурентов, у большинства даже на бумаге не сходилась юнит-экономика. За 5 лет украинские стартапы прошли большой путь в плане рыночной зрелости. 

О стартапах в Израиле. В 2018 году объем инвестиций в израильские стартапы составил $6,5 млрд, в украинские – только $337 млн. Рынок Израиля в 20 раз больше украинского. В Израиле очень ценят личный контакт. Тут можно войти в по-настоящему хорошую сделку, если ты регулярно пьешь кофе с фаундером стартапа. Из-за этого он более закрыт для внешних игроков. Чтобы попасть в среду необходим человек из «тусовки», который познакомит с рынком. 

О зарплатах в Израиле. Senior может получать $10 000-12 000 в месяц и больше. Middle - $5000-6000, а Junior - $2500-3500. Зарплаты примерно в 2-2,5 раза больше, чем в Украине. Сейчас в Израиле, по разным оценкам, не хватает от 15 000 до 25 000 программистов.

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Проблемы, национализация и война: история Привата в 165 СМСках

Вчера Высокий суд Лондона признал юрисдикцию рассмотрения дела ПриватБанка и оставил активы бывшего владельца банка Игоря Коломойского замороженными.

История ПриватБанка очень запутанная. В декабре 2016 года правительство национализировала банк из-за его неплатежеспособности. Государство получило 100% акций в его капитале и докапитализировало ПриватБанк на сумму 116,8 млрд грн. В июне 2017 года дофинансировали еще на 38,5 млрд грн. С этим решением были не согласны бывшие владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

В декабре 2017 года уже национализированный ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского и Боголюбова. Аудит банка обнаружил, что в конце 2016 года в финучреждении проводили махинации и это привело к потере минимум $5,5 млрд долларов. Истец хочет вернуть эти деньги в банк. Коломойский затягивал рассмотрение дела, подавая апелляции. Вчерашнее решение суда позволит вывести судебный процесс на новый этап.

Дело ПриватБанка – сложное. Только в окружном суде Киева – 50 томов. Мы решили помочь вам разобраться и вместили все самое важное об этой истории в 165 коротких сообщений. Пора разобраться, кто врет – НБУ или Коломойский.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Повестка дня Верховной Рады на сегодня. Парламент может принять реформу органов судейского управления, ввести ответственность депутатов за прогулы и продолжить законодательное закрепление перехода ВСУ на стандарты НАТО. 

2. МВФ пересмотрел прогноз по росту ВВП Украины. Регулятор улучшил прогноз экономики на 2019 год с 2,7% до 3%. Прогноз на 2020 год остался прежним - 3%.

3. Ryanair будет летать еще и в Харьков. 21 декабря авиакомпания открывает рейс Херсон-Краков. Рейс будет выполняться дважды в неделю.

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Теги: игорь коломойский, ПриватБанк, дело приватбанка, Израиль, стартапы
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