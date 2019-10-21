Тайное заседание по рынку земли и курс доллара. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!
Сегодня понедельник, 21 октября. Погода +8-+21, курс доллара 25.04. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.
В пятницу, 18 октября, депутаты собрались на почти тайное заседание комитета, чтобы не допустить на обсуждение Юлию Тимошенко и свезенных со всей страны фермеров-противников.
На встрече они определились, какой из 11 законопроектов рекомендовать парламенту. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил решение комитета и назначил повторные слушания.
На этой неделе должен быть выбран окончательный законопроект по рынку земли. Наиболее перспективным является законопроект №2178-10 . Его нормы адаптированы к требованиям фермеров - скорректированы лимиты концентрации земель в одних руках и отсрочена продаже земель иностранцам. Законопроект предусматривает:
У оппонентов законопроекта замечание, что в документе нет нормы, ограничивающей скупку юрлиц, владеющих землей, третьей компанией, что теоретически позволяет обходить ограничение по концентрации. Также им не нравится, что в пункте об отсрочке продажи земель иностранцам до 2024 это ограничение не действует на те иностранные компании, которые арендуют украинские сельхозземли в последние три года и более. Детальней по ссылке.
Доллар впервые за полтора месяца стоит дороже 25 грн. Гривня дешевела всю неделю. К концу недели Нацбанку даже пришлось "гасить" рост курса продажей валюты. Объясняем, что случилось.
Причины падения гривни:
Что дальше? Прогноз на неделю. Опрошенные финансисты ожидают, что умеренная девальвация гривни продолжится. Консенсус-прогноз банкиров на следующую неделю находится в диапазоне 24,7-24,9/25,2-25,5 грн/$.
В сентябре мы провели опрос среди читателей LIGA.net и выяснили, что вам бы хотелось видеть больше текстов на исторические темы. На выходных мы рассказали историю об изобретателе караоке, который не стал миллиардером.
Японский музыкант Дайсукэ Иноуэ играл на клавишах в закусочных, где японцы любили петь под живой аккомпанемент. Однажды к нему подошел президент небольшой компании и попросил записать его любимые песни на бобинный магнитофон. Бизнесмену нужно было спеть перед клиентами в другом городе, а он мог это делать только под игру Дайсукэ.
Так Дайсукэ пришла идея Juke 8: машины с микрофоном, динамиком и усилителем, которая играет нужную песню в обмен на деньги.
В 1969 году он собрал 11 таких аппаратов. Сборка всех машин заняла около 2 месяцев, а себестоимость каждой - $425. Популярным изобретение стало только к 1971 году.
Музыкант продавал свои машины на $100 млн в год. Но не запатентовал изобретение. Идею подхватили крупные компании, создавшие в итоге рынок на миллиарды долларов. А фирма Дайсукэ обанкротилась.
Что еще стоит знать этим утром:
1. Смог и загрязнение воздуха. Из-за накопления вредных примесей в приземном слое воздуха в Киеве врачи рекомендуют выехать из города на несколько дней и больше пить воды.
2. Кабмин упростил процедуру назначения субсидий. Упрощение затронет: детские дома семейного типа, военнослужащих и граждан старше 60 лет.
3. У Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) новый глава. Временно исполнять обязанности председателя НАПК будет Наталья Новак. Она была зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.