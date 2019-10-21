Тайное заседание по рынку земли и курс доллара. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 21 октября. Погода +8-+21, курс доллара 25.04. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Рынок земли. Депутаты хотели провести тайный комитет. Не получилось

В пятницу, 18 октября, депутаты собрались на почти тайное заседание комитета, чтобы не допустить на обсуждение Юлию Тимошенко и свезенных со всей страны фермеров-противников.

На встрече они определились, какой из 11 законопроектов рекомендовать парламенту. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил решение комитета и назначил повторные слушания.

На этой неделе должен быть выбран окончательный законопроект по рынку земли. Наиболее перспективным является законопроект №2178-10 . Его нормы адаптированы к требованиям фермеров - скорректированы лимиты концентрации земель в одних руках и отсрочена продаже земель иностранцам. Законопроект предусматривает:

С 01 октября 2020 года отменяется запрет на продажу аграрных земель. Покупать и продавать землю смогут граждане Украины, территориальные общины, государство, компании. Иностранные граждане и лица без гражданства могут унаследовать землю с обязанностью продать участок в течение года;

До 1 января 2024 не допускается приобретение земель компаниями, бенефициарным владельцем (контроллером) которых являются иностранцы, лица без гражданства, юридические лица, созданные не по законодательству Украины. Но указанные требования не распространяются на право покупки аграрных земли иностранными компаниями, которые арендуют поля уже на протяжении минимум трех лет.

В одних руках сконцентрировать можно будет не более 35% сельскохозяйственных земель общины, 8% сельскохозяйственных земель области и 0,5% сельскохозяйственных земель Украины. При этом договоры аренды, заключенные на момент открытия рынка, остаются действующими и обеспечивают преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.

У оппонентов законопроекта замечание, что в документе нет нормы, ограничивающей скупку юрлиц, владеющих землей, третьей компанией, что теоретически позволяет обходить ограничение по концентрации. Также им не нравится, что в пункте об отсрочке продажи земель иностранцам до 2024 это ограничение не действует на те иностранные компании, которые арендуют украинские сельхозземли в последние три года и более. Детальней по ссылке.

Доллар опять дороже 25 гривен. Что происходит с курсом

Доллар впервые за полтора месяца стоит дороже 25 грн. Гривня дешевела всю неделю. К концу недели Нацбанку даже пришлось "гасить" рост курса продажей валюты. Объясняем, что случилось.

Причины падения гривни:

Импортеры (особенно поставщики быттехники и электроники) активизировали покупки, опасаясь, что в ближайшее время настолько низкого курса уже не будет.

Нерезиденты, которые фактически проигнорировали очередной аукцион Минфина по размещению облигаций внутреннего госзайма (состоялся во вторник, 15 октября).

НБУ, несмотря на общий тренд на снижение гривни, решил не отказываться от покупок валюты в резервы – 17 октября регулятор купил около $30 млн. Но уже на следующий день Нацбанку пришлось успокаивать рынок и выходить с продажей: он продал те же $30 млн.

Что дальше? Прогноз на неделю. Опрошенные финансисты ожидают, что умеренная девальвация гривни продолжится. Консенсус-прогноз банкиров на следующую неделю находится в диапазоне 24,7-24,9/25,2-25,5 грн/$.

Кто придумал караоке и почему он не стал миллиардером

В сентябре мы провели опрос среди читателей LIGA.net и выяснили, что вам бы хотелось видеть больше текстов на исторические темы. На выходных мы рассказали историю об изобретателе караоке, который не стал миллиардером.

Японский музыкант Дайсукэ Иноуэ играл на клавишах в закусочных, где японцы любили петь под живой аккомпанемент. Однажды к нему подошел президент небольшой компании и попросил записать его любимые песни на бобинный магнитофон. Бизнесмену нужно было спеть перед клиентами в другом городе, а он мог это делать только под игру Дайсукэ.

Так Дайсукэ пришла идея Juke 8: машины с микрофоном, динамиком и усилителем, которая играет нужную песню в обмен на деньги.

В 1969 году он собрал 11 таких аппаратов. Сборка всех машин заняла около 2 месяцев, а себестоимость каждой - $425. Популярным изобретение стало только к 1971 году.

Музыкант продавал свои машины на $100 млн в год. Но не запатентовал изобретение. Идею подхватили крупные компании, создавшие в итоге рынок на миллиарды долларов. А фирма Дайсукэ обанкротилась.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Смог и загрязнение воздуха. Из-за накопления вредных примесей в приземном слое воздуха в Киеве врачи рекомендуют выехать из города на несколько дней и больше пить воды.

2. Кабмин упростил процедуру назначения субсидий. Упрощение затронет: детские дома семейного типа, военнослужащих и граждан старше 60 лет.

3. У Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) новый глава. Временно исполнять обязанности председателя НАПК будет Наталья Новак. Она была зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.