Банковская отрасль одновременно является одной из наиболее прогрессивных и одной из наиболее зарегулированных и консервативных. Такой парадокс обусловлен, с одной стороны, потребностями максимизировать качество и эффективность обслуживания клиентов в соответствии с требованиями завтрашнего дня, а с другой – сохранять безопасность и надежность клиентских денег. Поэтому, развивая новые технологии, у нас всегда есть и подстрахованные системы, проверенные временем.

Безусловно, в 2025 году банковская система будет масштабировать применение искусственного интеллекта. Главные практические направления этого процесса: углубление персонализации сервиса, повышение операционной эффективности, усиление защиты от мошенничества и других угроз, в частности, в области кибербезопасности.