Банківська галузь водночас є і однією з найбільш прогресивних, і однією з найбільш зарегульованих та консервативних. Такий парадокс зумовлено, з одного боку, потребами максимізувати якість та ефективність обслуговування клієнтів згідно з вимогами завтрашнього дня, а з іншого – зберігати безпеку та надійність клієнтських грошей. Тому, розвиваючи нові технології, ми завжди маємо і підстраховані системи, перевірені часом.

Безумовно, у 2025 році банківська система масштабуватиме застосування штучного інтелекту. Головні практичні напрями цього процесу: поглиблення персоналізації сервісу, підвищення операційної ефективності, посилення захисту від шахрайства та інших загроз, зокрема в царині кібербезпеки.