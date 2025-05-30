"На первый взгляд, он мог бы показаться обычным агрономом, который проверяет состояние посевов, если бы не глухая ночь и не попытки остаться незамеченным. Мужчина осторожно передвигается между рядами растений, выбирая отдельные початки и пряча их в специальную сумку. Он знает точно, какие образцы ему нужны – не обычная товарная кукуруза, а элитная инбредная линия – результат многолетней селекционной работы. Стоимость того, что оказывается в его сумке, измеряется не килограммами зерна, а миллионами долларов инвестиций в исследования и десятилетиями научной работы..."

Эта сцена могла бы стать началом шпионского триллера, но она описывает реальный случай промышленного шпионажа, завершившегося в федеральном суде США приговором для Мо Хайлонга, сотрудника китайской агрокомпании.