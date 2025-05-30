"На перший погляд, він міг би здатися звичайним агрономом, що перевіряє стан посівів, якби не глуха ніч та рухи потайки. Чоловік обережно пересувається між рядами рослин, вибираючи окремі качани та ховаючи їх до спеціальної сумки. Він знає точно, які зразки йому потрібні — не звичайна товарна кукурудза, а елітна інбредна лінія — результат багаторічної селекційної роботи. Вартість того, що опиняється в його сумці, вимірюється не кілограмами зерна, а мільйонами доларів інвестицій у дослідження і десятиліттями наукової роботи..."

Ця сцена могла б стати початком шпигунського трилера, але вона описує реальний випадок промислового шпигунства, який завершився у федеральному суді США вироком для Мо Хайлонга, співробітника китайської агрокомпанії.