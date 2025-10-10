Рынок живет трендами и инерцией. На данный момент практически отсутствуют причины для резкого разворота в сторону роста курса как доллара, так и евро. Вместо этого рынок останется достаточно "комфортным" как для покупателей, так и для продавцов валюты.

Во-первых, позитивная инфляционная тенденция пока сохраняется: по крайней мере, рост потребительских цен не представляет угрозы и не провоцирует людей к созданию чрезмерных запасов. Однако самое главное заключается в том, что монетарные факторы, такие как учетная ставка, способствуют тому, что гривня достаточно сильна.

