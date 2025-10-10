Ринок живе трендами й інерцією. Наразі майже відсутні причини для різкого розвороту в бік курсового зростання як долара, так і євро. Натомість ринок залишатиметься досить "комфортним", як для тих, хто купує, так і продавців валюти.

По-перше, позитивна інфляційна тенденція досі є чинною: принаймні зростання споживчих цін не становить загрози та не провокує людей до створення надмірних запасів. Однак найголовнішим є те, що монетарні чинники, як, наприклад, облікова ставка, сприяють тому, що гривня є досить міцною.

