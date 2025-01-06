Конечно, главный вопрос – это ситуация на фронте, продолжение или завершение войны. В первом случае будет продолжаться милитаризация экономики, поскольку уже сейчас большинство промышленности работает на нужды армии. Такое положение сформировано за предыдущие три года боевых действий. Бизнес адаптируется и заинтересован работать на оборону страны.

В то же время весь ритм нашей жизни, а не только экономика зависит от того, будут ли отключения электроэнергии или нет, попадет ли враг в объект энергетики или промышленное предприятие, или они уцелеют.

Другой сценарий возникнет при замораживании боевых действий или достижении договоренностей. В таком случае возникает вопрос восстановления и возвращения к мирной жизни.