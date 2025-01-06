Звичайно, головне питання – це ситуація на фронті, продовження або завершення війни. У першому випадку триватиме мілітаризація економіки, оскільки вже зараз більшість промисловості працює на потреби армії. Таке становище сформоване за попередні майже три роки бойових дій. Бізнес адаптується і зацікавлений працювати на оборону країни.

Водночас увесь ритм нашого життя, а не лише економіка залежить від того, чи будуть відключення електроенергії, чи ні. Чи влучить ворог в обʼєкт енергетики або промислове підприємство, чи вони вціліють.

Інший сценарій виникне за умови заморожування бойових дій чи досягнення домовленостей. У такому випадку постає питання відбудови й повернення до мирного життя.