Стоит ли заботиться о судьбе гривни и куда вложить свободные средства?

Своевременно принятые монетарные меры (в частности декабрьское, февральское и мартовское увеличение учетной ставки с 13% до 15,5%) существенно ослабили инфляционную "петлю" и остановили рост потребительских цен. Стоит ли заботиться о судьбе гривни и куда вложить свободные средства?

Разблокируйте чтобы читать дальше Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку Разблокировать

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net