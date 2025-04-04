Без паники, но с умом: куда вложить деньги в ближайшие месяцы
Сергей Мамедов
вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ГЛОБУС БАНКА
Своевременно принятые монетарные меры (в частности декабрьское, февральское и мартовское увеличение учетной ставки с 13% до 15,5%) существенно ослабили инфляционную "петлю" и остановили рост потребительских цен. Стоит ли заботиться о судьбе гривни и куда вложить свободные средства?
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