Чи варто перейматися за долю гривні та куди вкласти вільні кошти?

Своєчасно вжиті монетарні зміни (зокрема грудневе, лютневе та березневе збільшення облікової ставки з 13% до 15,5%) вже суттєво послабили інфляційний "зашморг" та зупинили зростання споживчих цін. Чи варто перейматися за долю гривні та куди вкласти вільні кошти?

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