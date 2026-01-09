Следующая неделя на валютном рынке вряд ли кого-то удивит. Торги будут оставаться активными, хотя постепенно напряжение между спросом и предложением будет ослабевать. Если на старте года дисбаланс достигал 10-12%, то сейчас он сокращается и, по предварительным оценкам, составит около 7-10%. Это важный сигнал: рынок медленно выходит из пиковой нагрузки.

Ключевым игроком по-прежнему остается Национальный банк. Режим управляемой гибкости не просто сохранится – именно он позволяет сглаживать перекосы без резких движений курса. Валютные интервенции будут выполнять роль "амортизатора", благодаря чему курсовые уровни на следующей неделе будут максимально близкими к тем, что наблюдались в первой декаде января.

