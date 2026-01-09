Наступний тиждень на валютному ринку навряд чи когось здивує. Торги залишатимуться активними, хоча поступово напруга між попитом і пропозицією слабшатиме. Якщо на старті року дисбаланс сягав 10-12%, то зараз він скорочується й, за попередніми оцінками, становитиме близько 7-10%. Це важливий сигнал: ринок поволі виходить із пікового навантаження.

Ключовим гравцем, як і раніше, залишається Національний банк. Режим керованої гнучкості не просто збережеться – саме він дозволяє згладжувати перекоси без різких рухів курсу. Валютні інтервенції виконуватимуть роль "амортизатора", завдяки чому курсові рівні наступного тижня будуть максимально близькими до тих, що спостерігалися в першій декаді січня.

