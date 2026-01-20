Бизнес на выносливость. Стоит ли запускать проект на четвертом году полномасштабной войны
Украинский бизнес стремительно сворачивается: если в 2024 году закрылось всего 3300 компаний, то в 2025-м – более 11 000.
Специалисты эмигрируют, уходят в иностранные компании или мобилизуются в ВСУ. Блэкауты съедают прибыль, поэтому компании вынуждены повышать цены. Дефицит специалистов разогревает рынок и новый уровень зарплат становится недосягаемым для малого и среднего бизнеса. Регуляторная ситуация тоже непредсказуема: НБУ в любой момент может изменить процентную ставку или ввести новые валютные ограничения, чтобы удержать курс гривни. Добавляются сбои с логистикой: сорванные сроки, уничтоженные после обстрелов склады, непредсказуемые расходы.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)