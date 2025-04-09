Более $115 млрд поддержки: как международные средства удерживают бюджет Украины
Уже более трех лет с начала полномасштабной войны украинский бюджет работает в экстренном режиме, и иностранная помощь остается ключевой для дальнейшего функционирования государства. Благодаря появлению новых финансовых механизмов Украина получила возможность обеспечить себе фискальную стабильность на ближайшие годы. Кто выступает основными донорами финансовой помощи и чего ожидать в будущем?
Основные инструменты поддержки фискальной стабильности Украины — это гранты, займ и облигации.
Гранты — это финансовая помощь, предоставляемая правительствами и международными учреждениями на конкретные цели и не подлежащая возврату.
Займ — как правило, более масштабный по объёму, направлен на реализацию крупных проектов и стабилизацию экономики. Он подлежит возврату в установленные сроки.
Облигации — государственные ценные бумаги, с помощью которых правительство привлекает дополнительные средства в бюджет; это один из основных инструментов покрытия дефицита бюджета.
Структура финансовой помощи
С началом вторжения бюджетные приоритеты Украины радикально изменились. Сегодня практически все налоговые поступления направляются на финансирование военных нужд, что создаёт беспрецедентную нагрузку на экономику и формирует критическую зависимость от внешней финансовой поддержки.
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