Вже понад три роки повномасштабної війни, із самого її початку, український бюджет працює в екстреному режимі, а іноземна допомога є ключовою для подальшого функціонування держави. З появою різних нових фінансових механізмів Україна має змогу гарантувати собі фіскальну стабільність на найближчі роки. Хто є ключовими донорами фінансової допомоги для України та які очікування на найближчі роки?

Основними інструментами для підтримки фіскальної стабільності в Україні є гранти, позики та облігації.

Гранти – це фінансова допомога, яка надається урядами та міжнародними установами для конкретної мети та не підлягає поверненню.

Позики – як правило більш масштабні за обсягом, спрямовані на реалізацію великих проєктів та стабілізацію економіки. Вони передбачають повернення коштів у визначені строки.

Облігації – державні цінні папери, через які уряд залучає додаткові кошти до бюджету, вони є основним джерелом фінансування дефіциту в бюджетних потребах.

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Структура фінансової допомоги

З початком повномасштабного вторгнення бюджетні пріоритети України зазнали кардинальних змін. На сьогодні фактично всі податкові надходження спрямовуються на фінансування військових потреб, що створює безпрецедентне навантаження на економіку та формує критичну залежність від зовнішньої фінансової підтримки.