"Ковальська" обладает влиянием, в том числе политическим. Если украинские холдинги противодействуют иностранному бизнесу, это отпугивает инвесторов

Ещё 11 сентября Верховный суд Украины оставил в силе разрешение для ирландской компании CRH на приобретение двух цементных заводов итальянской группы Buzzi Unicem. Иск против иностранных инвесторов подала строительная компания "Ковальська", требуя отменить разрешение АМКУ на концентрацию.

Итальянская Buzzi Unicem являлась собственником двух цементных заводов "Волынь-цемент" и "Южцемент" в Ровненской и Николаевской областях. Когда Buzzi Unicem готовилась выйти из Украины из-за того, что её признали спонсором войны, на рынке уже ходила информация о том, что именно ирландская CRH купит эти заводы.

Cement Roadstone Holding – крупная международная компания, присутствующая в 32 странах мира. В Украине работает с 1999 года, активно создавая рабочие места.

Украина всегда была сложной страной для инвестиций, поэтому, на мой взгляд, стоит ценить иностранных инвесторов.

CRH владеет ещё несколькими цементными заводами в Украине. АМКУ, понимая это, обязал CRH продать в течение девяти месяцев 25% акций компании ПрАТ "Випцем", через которые ирландская компания владеет заводами, независимой третьей стороне. Летом этого года 25% ПрАТ "Випцем" были проданы ирландской компании Divinereach, которая получит право вето на решения мажоритарного владельца компании CRH.

"Ковальська" настаивала на том, что покупка двух цементных заводов дала CRH возможность сосредоточить в одних руках более 50% рынка. Несмотря на то, что ирландцы согласились и в итоге продали 25% акций компании, через которую они владеют двумя цементными заводами.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net