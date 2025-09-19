"Ковальська" має вплив, також і політичний. Якщо великі українські холдинги протидіють іноземному бізнесу, це відлякує інвесторів

Ще 11 вересня Верховний суд України залишив у силі дозвіл для ірландської компанії CRH на придбання двох цементних заводів італійської групи Buzzi Unicem. Позов проти іноземних інвесторів подавала будівельна компанія "Ковальська", закликаючи анулювати дозвіл АМКУ на концентрацію.

Італійська Buzzi Unicem була власницею двох цементних заводів "Волинь-цемент" і "Південь-цемент" у Рівненській і Миколаївській областях. Коли Buzzi Unicem готувалася вийти з України, через те що її визнали спонсором війни, то на ринку вже ходила інформація, що саме ірландська CRH купить ці заводи.

Cement Roadstone Holding велика міжнародна компанія, що присутня у 32 країнах світу. В Україні присутня з 1999 року, активно створювала робочі місця.

Україна завжди була важкою країною для інвестицій, тому, як на мій погляд, треба цінувати іноземних інвесторів.

СRH володіє ще кількома цементними заводами в Україні. АМКУ, розуміючи це, зобов’язав CRH продати протягом дев'яти місяців 25% акцій компанії ПрАТ "Віпцем", через які ірландська компанія володіє заводами, незалежній третій стороні. Улітку цього року 25% ПраТ "Віпцем" були продані ірландській компанії Divinereach, яка буде мати право вето на рішення мажоритарного власника компанії CRH.

"Ковальська" наполягала, що купівля двох цементних заводів дала CRH можливість зосередити в одних руках понад 50% ринку. Попри те, що ірландці погодились і в підсумку продали 25% акцій компанії, через яку вони володіють двома цементними заводами.

