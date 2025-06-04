Война меняет страну, но даже в самые сложные времена люди ищут возможности для восстановления и радости. Потребность увидеть что-то новое, побыть вместе с родными сегодня становится все более сильной.

Один из главных вопросов, который задают мне в последнее время: вернется ли внутренний туризм после победы? Мое убеждение — не просто вернется, а получит второе дыхание.