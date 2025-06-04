Мнение
Будут ли украинцы путешествовать по Украине после войны
Артур Лупашко
основатель Ribas Hotels Group
Война меняет страну, но даже в самые сложные времена люди ищут возможности для восстановления и радости. Потребность увидеть что-то новое, побыть вместе с родными сегодня становится все более сильной.
Один из главных вопросов, который задают мне в последнее время: вернется ли внутренний туризм после победы? Мое убеждение — не просто вернется, а получит второе дыхание.
Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net