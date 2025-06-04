Війна змінює країну, але навіть у найскладніші часи люди шукають моменти відновлення та радості. Потреба побачити щось нове, побути разом із рідними нині лише стає сильнішою.

Одне з головних запитань, яке мені ставлять останнім часом: чи повернеться внутрішній туризм після перемоги? Моє переконання – не просто повернеться, а отримає друге дихання.