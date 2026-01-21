Авто в кредит: как валютные колебания и новые налоги изменят правила игры

Несмотря на экономические и военные вызовы, а также колебания валютных курсов, 2025 год стал для украинского рынка автокредитования периодом устойчивой восходящей активности. Спрос на новые автомобили оставался стабильно высоким, а условия кредитования и партнерские программы банков и автодилеров все чаще становились определяющим фактором при принятии решения о покупке автомобилей.

По итогам года количество новых автомобилей, приобретенных в кредит, выросло на 35% по сравнению с 2024 годом и в среднем составило 1183 единицы в месяц. Для сравнения: в 2024 году среднемесячный показатель достигал около 880 авто.

Такая динамика является показательной, ведь автокредитование традиционно чутко реагирует на общий военный и экономический фон, а также уровень уверенности граждан в завтрашнем дне.

