Авто в кредит: як валютні коливання та нові податки змінять правила гри

Попри економічні та воєнні виклики, а також коливання валютних курсів, 2025 рік став для українського ринку автокредитування періодом стійкої висхідної активності. Попит на нові автомобілі залишався стабільно високим, а умови кредитування та партнерські програми банків і автодилерів дедалі частіше ставали визначальним чинником у разі ухвалення рішення щодо купівлі автівок.

За підсумками року кількість нових автомобілів, придбаних у кредит, зросла на 35%, порівнюючи з 2024 роком, і в середньому становила 1183 одиниці на місяць. Для порівняння: у 2024 році середньомісячний показник складав близько 880 авто.

Така динаміка є показовою, адже автокредитування традиційно чутливо реагує на загальний воєнний та економічний фон і рівень впевненості громадян у завтрашньому дні.

