Иногда случаются ситуации, когда при попытке оплаты картой вы обнаруживаете, что ваш банковский счет заблокирован.

В таком случае следует обратиться в банк — это обычно помогает решить проблему. Банк всегда готов предоставить консультацию.

В 90% подобных случаев благодаря партнерскому подходу удается достаточно быстро урегулировать вопрос с минимальными потерями.

Механизм разблокирования счета

Если клиент получил уведомление о блокировании счета или не может совершить ни одну транзакцию (например, оплатить покупки в магазине), советуем не медлить и сразу же обратиться в банк через любой доступный канал связи.

После обращения банк может попросить клиента предоставить документы, подтверждающие доходы, или объяснения относительно активности по карте. Важно, чтобы клиент с пониманием отнесся к такому требованию.

В большинстве случаев после предоставления объяснений и документов клиенту восстанавливают доступ к счету. Если же предоставленная информация оказывается недостаточной или не объясняет суть операций, клиенту, вероятно, придется сменить банковское учреждение. В таком случае клиент сам инициирует перевод имеющихся денежных средств со счета.

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Также банк имеет право по собственной инициативе прекратить деловые отношения с клиентом и закрыть счет (в соответствии со статьей 15 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"). В этом случае банк информирует Госфинмониторинг.