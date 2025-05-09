Ваша карта заблокирована? Пять советов, как избежать таких неприятностей
Иногда случаются ситуации, когда при попытке оплаты картой вы обнаруживаете, что ваш банковский счет заблокирован.
В таком случае следует обратиться в банк — это обычно помогает решить проблему. Банк всегда готов предоставить консультацию.
В 90% подобных случаев благодаря партнерскому подходу удается достаточно быстро урегулировать вопрос с минимальными потерями.
Механизм разблокирования счета
Если клиент получил уведомление о блокировании счета или не может совершить ни одну транзакцию (например, оплатить покупки в магазине), советуем не медлить и сразу же обратиться в банк через любой доступный канал связи.
После обращения банк может попросить клиента предоставить документы, подтверждающие доходы, или объяснения относительно активности по карте. Важно, чтобы клиент с пониманием отнесся к такому требованию.
В большинстве случаев после предоставления объяснений и документов клиенту восстанавливают доступ к счету. Если же предоставленная информация оказывается недостаточной или не объясняет суть операций, клиенту, вероятно, придется сменить банковское учреждение. В таком случае клиент сам инициирует перевод имеющихся денежных средств со счета.
Также банк имеет право по собственной инициативе прекратить деловые отношения с клиентом и закрыть счет (в соответствии со статьей 15 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"). В этом случае банк информирует Госфинмониторинг.
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