Іноді трапляються ситуації, коли при спробі оплати карткою ви виявляєте, що ваш банківський рахунок заблоковано.

У такому разі варто звернутися до банку — це зазвичай допомагає розв’язати проблему. Банк завжди готовий надати консультацію.

У 90% подібних випадків завдяки партнерському підходу вдається досить швидко врегулювати питання з мінімальними втратами.

Механізм розблокування рахунку

Якщо клієнт отримав повідомлення про блокування рахунку або не може здійснити жодної транзакції (наприклад, оплатити покупки в магазині), радимо не зволікати й негайно звернутися до банку через будь-який доступний канал зв’язку.

Після звернення банк може попросити клієнта надати документи, що підтверджують доходи, або пояснення щодо активності за карткою. Важливо, щоб клієнт із розумінням поставився до такої вимоги.

У більшості випадків після надання пояснень і документів клієнтові відновлюють доступ до рахунку. Якщо ж надана інформація виявляється недостатньою або не пояснює суть операцій, клієнту, ймовірно, доведеться змінити банківську установу. У такому разі клієнт сам ініціює переказ наявних коштів з рахунку.

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Також банк має право з власної ініціативи припинити ділові відносини з клієнтом і закрити рахунок (відповідно до статті 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"). У такому випадку банк інформує Держфінмоніторинг.