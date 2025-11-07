Главным вызовом не только для экономики, но и для быта граждан остается вопрос электроснабжения – перебои с электроэнергией все больше влияют на все сферы жизни. Не является исключением и валютный рынок, ведь возникает опосредованное давление на курс валют. В частности, если бизнес не может работать на привычных мощностях, возрастает риск недополучения прибыли. Это, в свою очередь, стимулирует рост цен и, как следствие, – объективное повышение инфляции.

Кроме того, в любых непредвиденных ситуациях у граждан возникает соблазн конвертировать свободную гривню в валюту. Таким образом, в условиях увеличенного спроса создается дополнительное давление на курсовые показатели.

