Найголовнішим викликом не лише для економіки, а й для побуту громадян залишається питання електропостачання – перебої з електроенергією дедалі більше впливають на всі сфери життя. Не є винятком і валютний ринок, адже виникає опосередкований тиск на курс валют. Зокрема, якщо бізнес не може працювати на звичних потужностях, зростає ризик недоотримання прибутку. Це, своєю чергою, стимулює зростання цін і, як наслідок, – об’єктивне підвищення інфляції.

Крім того, у будь-яких непередбачуваних ситуаціях у громадян виникає спокуса конвертувати вільну гривню у валюту. Так, за умов збільшеного попиту створюється додатковий тиск на курсові показники.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net