Дистанционное строительство: инновация, которая может изменить украинский рынок
Украина и Япония объявили о сотрудничестве в сфере дистанционного строительства. Это стало важным событием для строительной индустрии – речь идет о технологиях, позволяющих удаленно управлять тяжелой техникой, используя системы видеонаблюдения, симуляторы и сетевые интерфейсы.
Украина сталкивается с масштабной задачей восстановления жилого фонда, дорог, мостов и объектов социальной инфраструктуры. По оценкам правительства, потребности в восстановлении достигают сотен миллиардов долларов. Выполнить такой объем работы традиционными методами сложно, тем более в условиях войны и нехватки рабочей силы.
Именно здесь дистанционное строительство может стать инструментом, которое снимет ограничения.
