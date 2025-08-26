Дистанционное строительство безопасно и открывает новые возможности для ветеранов и людей с инвалидностью

Украина и Япония объявили о сотрудничестве в сфере дистанционного строительства. Это стало важным событием для строительной индустрии – речь идет о технологиях, позволяющих удаленно управлять тяжелой техникой, используя системы видеонаблюдения, симуляторы и сетевые интерфейсы.

Украина сталкивается с масштабной задачей восстановления жилого фонда, дорог, мостов и объектов социальной инфраструктуры. По оценкам правительства, потребности в восстановлении достигают сотен миллиардов долларов. Выполнить такой объем работы традиционными методами сложно, тем более в условиях войны и нехватки рабочей силы.

Именно здесь дистанционное строительство может стать инструментом, которое снимет ограничения.

