Дистанційне будівництво безпечне та відкриває нові можливості для ветеранів і людей з інвалідністю

Україна та Японія оголосили про співпрацю у сфері дистанційного будівництва. Це стало важливою подією для будівельної індустрії – йдеться про технології, що дозволяють управляти важкою технікою віддалено, використовуючи системи відеоспостереження, симулятори та мережеві інтерфейси.

Україна стикається з масштабним завданням відновлення житлового фонду, доріг, мостів та об’єктів соціальної інфраструктури. За оцінками уряду, потреби у відбудові сягають сотень мільярдів доларів. Виконати такий обсяг роботи традиційними методами складно, тим паче в умовах війни та нестачі робочої сили.

Саме тут дистанційне будівництво може стати інструментом, що знімає обмеження.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net