Дистанційне будівництво: інновація, яка може змінити український ринок
Україна та Японія оголосили про співпрацю у сфері дистанційного будівництва. Це стало важливою подією для будівельної індустрії – йдеться про технології, що дозволяють управляти важкою технікою віддалено, використовуючи системи відеоспостереження, симулятори та мережеві інтерфейси.
Україна стикається з масштабним завданням відновлення житлового фонду, доріг, мостів та об’єктів соціальної інфраструктури. За оцінками уряду, потреби у відбудові сягають сотень мільярдів доларів. Виконати такий обсяг роботи традиційними методами складно, тим паче в умовах війни та нестачі робочої сили.
Саме тут дистанційне будівництво може стати інструментом, що знімає обмеження.
