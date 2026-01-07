Украинская энергосистема держится под постоянным давлением – воздушные атаки, дефицит профессиональных кадров и оборудования, сложная и опасная логистика.

Но наряду с военными рисками существует еще один, менее заметный, но не менее опасный фактор – долговая ловушка. Она съедает доверие, "сушит" инвестиции и делает любые разговоры о быстром восстановлении пустыми. Откладывать решение здесь – значит платить больше завтра.

Читай полный материал по подписке LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net