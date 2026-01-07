Мнение
Долговая ловушка энергорынка: почему откладывать решение – дороже
Вадим Литвиненко
исполнительный директор ООО "НПП "ЭНЕРГО-ПЛЮС"
Украинская энергосистема держится под постоянным давлением – воздушные атаки, дефицит профессиональных кадров и оборудования, сложная и опасная логистика.
Но наряду с военными рисками существует еще один, менее заметный, но не менее опасный фактор – долговая ловушка. Она съедает доверие, "сушит" инвестиции и делает любые разговоры о быстром восстановлении пустыми. Откладывать решение здесь – значит платить больше завтра.
