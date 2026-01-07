Енергетика в боргах: чому фінансовий розрив небезпечніший за дефіцит трансформації

Українська енергосистема тримається під постійним тиском – повітряні атаки, дефіцит професійних кадрів та обладнання, складна та небезпечна логістика.

Але поряд із воєнними ризиками існує ще один, менш помітний, але не менш небезпечний фактор – боргова пастка. Вона з’їдає довіру, "сушить" інвестиції та робить будь-які розмови про швидку відбудову порожніми. Відкладати рішення тут – означає платити більше завтра.

Читай повний матеріал з підпискою LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net