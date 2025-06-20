Приватизация Укрбуда вызвала вспышку реакций в разных социальных сетях, как в фейсбуке, так и телеграме. Главные претензии поступали относительно прозрачности проведенного аукциона и конкретно победителя. Мы на LIGA.net написали подробный материал о Давиде Бежуашвили, победившем в аукционе на покупку строительного холдинга, но я, как соавтор материала, чувствую, что приватизация Укрбуда нуждается в определенном объяснении.

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Аукцион проходил на платформе Прозорро.Продажи. Перед этим владелец объекта (в нашем случае это Фонд Госимущества) ставит условия приватизации, допускает участников на аукцион. Аукцион открытый, я сам смотрел его в прямом эфире. Для конкурентности списки участников оглашаются только после его окончания.