Приватизація Укрбуду викликала спалах реакції у різних соціальних мережах, як у фейсбуці, так і в телеграмі. Головні претензії надходили щодо прозорості проведеного аукціону та конкретно щодо переможця. Ми на LIGA.net написали детальний матеріал про Давіда Бежуашвілі, який переміг в аукціоні на придбання будівельного холдингу, але я, як співавтор матеріалу відчуваю, що приватизація Укрбуду потребує певного пояснення.

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Аукціон відбувався на платформі Прозорро.Продажі. Перед цим власник об'єкта (в нашому випадку це Фонд Держмайна) ставить умови приватизації, допускає учасників на аукціон. Аукціон відкритий, я сам дивився його у прямому ефірі. Для його конкурентності списки учасників розголошуються тільки після його закінчення.