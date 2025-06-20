"Джокер" без поняття. Як проводяться аукціони Прозорро.Продажі та чому Укрбуд треба віддати грузинам
Приватизація Укрбуду викликала спалах реакції у різних соціальних мережах, як у фейсбуці, так і в телеграмі. Головні претензії надходили щодо прозорості проведеного аукціону та конкретно щодо переможця. Ми на LIGA.net написали детальний матеріал про Давіда Бежуашвілі, який переміг в аукціоні на придбання будівельного холдингу, але я, як співавтор матеріалу відчуваю, що приватизація Укрбуду потребує певного пояснення.
Аукціон відбувався на платформі Прозорро.Продажі. Перед цим власник об'єкта (в нашому випадку це Фонд Держмайна) ставить умови приватизації, допускає учасників на аукціон. Аукціон відкритий, я сам дивився його у прямому ефірі. Для його конкурентності списки учасників розголошуються тільки після його закінчення.
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