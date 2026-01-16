Валютный рынок в конце января все больше напоминает систему с хорошо настроенными предохранителями. Внешне может казаться, что курсы ведут себя хаотично, однако за этими движениями стоит четкая логика – активное присутствие Национального банка и постепенное сезонное охлаждение спроса.

В недельном измерении существенных курсовых сдвигов ожидать не стоит. Регулятор и в дальнейшем будет выполнять роль "амортизатора", сдерживая любые резкие колебания. Именно поэтому ежедневные изменения курса все чаще выглядят как короткие импульсы: рост на фоне ситуативного спроса и такой же быстрый возврат назад после валютных интервенций.

Читай полный материал по подписке LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net