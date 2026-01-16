Эффект "американских горок": что будет на валютном рынке с 19 по 25 января
Валютный рынок в конце января все больше напоминает систему с хорошо настроенными предохранителями. Внешне может казаться, что курсы ведут себя хаотично, однако за этими движениями стоит четкая логика – активное присутствие Национального банка и постепенное сезонное охлаждение спроса.
В недельном измерении существенных курсовых сдвигов ожидать не стоит. Регулятор и в дальнейшем будет выполнять роль "амортизатора", сдерживая любые резкие колебания. Именно поэтому ежедневные изменения курса все чаще выглядят как короткие импульсы: рост на фоне ситуативного спроса и такой же быстрый возврат назад после валютных интервенций.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)