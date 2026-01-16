Валютний ринок наприкінці січня дедалі більше нагадує систему з добре налаштованими запобіжниками. Зовні може здаватися, що курси поводяться хаотично, однак за цими рухами стоїть чітка логіка – активна присутність Національного банку та поступове сезонне охолодження попиту.

У тижневому вимірі суттєвих курсових зсувів очікувати не варто. Регулятор і надалі виконуватиме роль "амортизатора", стримуючи будь-які різкі коливання. Саме тому щоденні зміни курсу дедалі частіше виглядають як короткі імпульси: зростання на тлі ситуативного попиту й таке ж швидке повернення назад після валютних інтервенцій.

